Вища рада правосуддя остаточно звільнила суддю із розслідування «Схем» про Баришівський суд

Вища рада правосуддя 9 січня звільнила суддю Баришівського районного суду Олену Литвиненко із займаної посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку при винесенні ухвали про призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp. Про ймовірні порушення з боку судді під час винесення цього рішення журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») розповіли в розслідуванні «Таємниця баришівського суду».

«Суддя Олена Литвиненко при вирішенні питання про наявність або відсутність підстав для вжиття заходів забезпечення позову здійснила втручання у діяльність ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що заборонено законом», – йдеться у рішенні Першої Дисциплінарної палати.



Крім того, там зауважили, що суддя Литвиненко не врахувала специфіку правовідносин, що виникли між позивачем та відповідачем, та, як наслідок, залишила поза увагою положення спеціального законодавства у цій галузі, а саме Повітряного кодексу України.

Наприкінці грудня Вища Рада Правосуддя вже підтримала рішення Дисциплінарної палати про притягнення судді Литвиненко до відповідальності.

А перед тим – у листопаді – тимчасово відсторонила суддю Литвиненко від здійснення правосуддя.

Як зазначали у ВРП, суддя Олена Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення ліцензії SkyUp на право перевезення пасажирів, «фактично зупинила господарську діяльність авіакомпанії – що є втручанням в діяльність товариства», а під час вирішення питання щодо наявності чи відсутності підстав для забезпечення позову «взяла до уваги лише думку позивача, проігнорувавши інтереси відповідача та інших користувачів, пасажирів».

24 червня Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко на підставі розслідування «Схем». ​

Провадження розпочате за фактом «постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали» – тобто за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 375 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Суддя Олена Литвиненко подала заяву про відставку, яку мали розглянути на засіданні ВРП 18 липня. Але за кілька днів до розгляду, 15 липня, вона цю заяву відкликала.

Ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла 24 травня 2019 року. Тоді суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті». Журналісти хотіли звернутися до неї за коментарем, та застати її на робочому місці не вдалося – у суді сказали, що Литвиненко у відпустці.

«Схеми» виявили, що позов, у результаті якого суддя Литвиненко ухвалила рішення, був фіктивним – жителька Баришівки, вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала його. Окремо юристи звернули увагу, що суддя в принципі не могла ухвалювати зазначене рішення, оскільки воно не підпадає під юрисдикцію Баришівського районного суду. Не зміг пояснити логіку судді Олени Литвиненко і голова суду.

Крім того, журналісти знайшли опосередкований зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівський районний суд.

До того ж, «Схеми» виявили участь судді Литвиненко в ще одній схемі: коли група пов'язаних між собою осіб розіграла в суді доступ до матеріалів кримінального провадження по «Укрнафті».