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03 Липень 2019, Київ 21:06
Новини | Економіка

На підставі розслідування «Схем» ДБР взялося за баришівську суддю, яка зупинила ліцензію лоукостера SkyUp

24 червня ДБР зареєструвало провадження щодо судді Баришівського суду, яка винесла ухвалу про призупинення дії ліцензії SkyUp

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Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, на підставі розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). Раніше журналісти виявили, що мешканка Баришівки, яка вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала позов проти авіакомпанії в розслідуванні «Таємниця баришівського суду».

​24 червня Бюро зареєструвало провадження за фактом «постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали» – тобто, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1. статті 375 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Крім того, у ДБР повідомили, що слідчі збирають докази та отримують покази щодо вчинення злочину. Але поки що, зазначають у бюро, жодній особі не повідомлено про підозру в цьому провадженні.

Ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp винесла суддя Баришівського суду Олена Литвиненко 24 травня цього року. Водночас тоді суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті». Журналісти хотіли звернутись до неї за коментарем, та застати її на робочому місці не вдалося – у суді сказали, що вона у відпустці.

Раніше «Схеми» знайшли мешканку Баришівки Оксану Пасенко, яка вказана в ухвалі Баришівського суду позивачкою до SkyUp. Вона заявила журналістам, що не писала заяву до Баришівського суду, і повідомила, що жодного разу не користувалася послугами цього авіаперевізника.

​У позовній заяві нібито Пасенко, яка опинилася у розпорядженні «Схем», йшлося про те, що вона придбала квитки на рейс 17 травня до Шарм-ель-Шейха з вильотом з аеропорту «Київ» (Жуляни) – на рейс, який начебто мав виконувати SkyUp. Тоді як 16 травня, як зазначено в документі, «туристці» повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через нібито відсутність літаків. Всі ці дані разом з добіркою негативних відгуків щодо авіакомпанії в мережі, «позивачка» вказала в заяві як причину відмови від поїздки. Це в подальшому і стало підставою для Баришівського суду ухвалити рішення про призупинення ліцензії приватному українському авіаперевізнику.

У свою чергу, в авіакомпанії у відповідь на запит «Схем» відповіли, що затримки у рейсах в той день дійсно були, але не на три дні, а максимум – на 4 години, і не з Жулян, а з Борисполя. Вильотів у SkyUp Airlines з аеропорту Київ у травні взагалі не було.

Пізніше мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто свого позову щодо SkyUp.

Крім того, журналісти виявили опосередкований зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівський районний суд.

У день, коли Оксана Пасенко написала заяву в поліцію про те, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я народного депутата, у якій вона «просить» посприяти у забезпеченні виконання рішення суду. Документ датований 18 червня. Цей депутат – Олександр Дубінін, багаторічний менеджер підприємств з так званої групи «Приват», підконтрольної олігарху Коломойському.

У копії звернення, яке опинилось у розпорядженні «Схем» йдеться про те, що хоч Баришівський суд і ухвалив рішення на користь Пасенко, вона начебто все одно не задоволена тим, що літаки продовжують літати. У приймальні Дубініна швидко відреагували на це «звернення» Пасенко і вже наступного дня, 19 червня, переслали його у вигляді депутатського звернення до профільного відомства – Мінінфраструктури.

На прохання «Схем» прокоментувати той факт, що в один день, коли мешканка Баришівки начебто звернулась до депутата, вона вже написала заяву в поліцію про те, що не позивалась до авіаперевізника, Дубінін зазначив: «Нехай вона напише, що звернення, до якого вона нині зверталась, вона скаже, що вона його спростовує. І все».

На запитання журналіста, в яких Дубінін стосунках із Коломойським, парламентар відповів: «В яких стосунках? Я – народний депутат, а він – бізнесмен. Далі що?». Ігор Коломойський у коментарі «Схемам» заявив, що Дубінін «не є до нього афілійованою особою».

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