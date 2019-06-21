«Схеми» знайшли позивачку до SkyUp: виявилось, заяву до Баришівського суду вона не писала

Жителька міста Баришівка Оксана Пасенко, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, заявляє, що не підписувала позовну заяву.

Про це жінка особисто розповіла журналістам програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), які її відшукали.

​Причиною скарги та припинення ліцензії приватному українському перевізнику стало начебто «системне невиконання зобов'язань перед клієнтами», «затримки рейсів» – про що йдеться у позовній заяві, яка опинилася у розпорядженні «Схем».

При цьому, сама Оксана Пасенко визнала, що ніколи не була клієнткою компанії: «Тимчасово не працюю. Дома відпочиваю».

​На пряме запитання, чи подавала вона позов щодо авіакомпанії, жінка відповіла негативно.

І повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою. «Я позов написала, що я туди (до суду – ред.) не зверталась і не користувалась послугами (авіакомпанії – ред.)», – заявила Оксана Пасенко.

За даними редакції «Схем», поліція прийняла звернення жінки, хоч та й не мала документів. Воно зареєстроване в Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП в Київській області.

24 травня Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію «першого українського лоукосту» SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті».

Коментуючи новину міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія продовжить працювати в нормальному режимі без жодних стресів для пасажирів. Крім того, міністр побачив у цьому рішенні сліди співвласника найбільшого авіаперевізника країни, компанії МАУ Ігоря Коломойського.

Тоді повідомлялось, що позивачка обґрунтовувала свої вимоги до перевізника тим, що SkyUp не надав та відтермінував послуги. 12 червня компанія SkyUp назвала дії суду «абсурдними та неправомірними» та оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, «яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом».

Приватний український перевізник SkyUp розпочав польоти в травні 2018 року. Компанія наразі літає в Хорватію, Вірменію, ОАЕ, Францію, Португалію, Болгарію, Словаччину, Грузію, Іспанію, Італію та Кіпр.