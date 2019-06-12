Омелян: SkyUp буде літати, поки я міністр

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян виступив на підтримку авіакомпанії SkyUp, коментуючи рішення суду про зупинення ліцензії «першого українського лоукосту».

«Поки я міністр інфраструктури, SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги, і жодні політичні «рішення» рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток. Ми забезпечили вільну конкуренцію і чесні правила гри в авіації, в автобусних перевезеннях і на морі, і ніхто та ніщо нас не зіб’є з цього шляху», – написав міністр у Facebook.

«Районний суд не має жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. Це є прерогативою виключно адміністративного суду», – вказав Володимир Омелян.

Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію «першого українського лоукосту» SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті». Відповідне рішення суд ухвалив 24 травня. У реєстрі судових рішень його оприлюднили 3 червня.

Згідно з документом, позивачка обґрунтовує свої вимоги тим, що SkyUp не надав та відтермінував послуги. 12 червня компанія SkyUp назвала дії суду «абсурдними та неправомірними» та пообіцяла оскаржити рішення.

«Суд цієї інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури України та Державіаслужба України», – розповіли в компанії.

Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, «яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом».

У SkyUp наголосили, що компанія продовжує працювати у звичайному режимі, рішення суду ніяк не впливає на її господарську діяльність.

Приватний український перевізник SkyUp розпочав польоти в травні 2018 року. Компанія наразі літає в Хорватію, Вірменію, ОАЕ, Францію, Португалію, Болгарію, Словаччину, Грузію, Іспанію, Італію та Кіпр.