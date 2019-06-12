Авіакомпанія SkyUp оскаржила рішення суду про припинення ліцензії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines оскаржила рішення Баришівського районного суду Київської області щодо припинення ліцензії, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Дана ухвала вже оскаржена авіакомпанією у Київському апеляційному суді», – написав він у Facebook, додавши, що наразі авіакомпанія працює у звичайному режимі.

Міністр додав, що питання видачі чи анулювання ліцензій належить до компетенції Державіаслужби.

Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію «першого українського лоукосту» SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті». Відповідне рішення суд ухвалив 24 травня. У реєстрі судових рішень його оприлюднили 3 червня.

Згідно з документом, позивачка обґрунтовує свої вимоги тим, що SkyUp не надав та відтермінував послуги. 12 червня компанія SkyUp назвала дії суду «абсурдними та неправомірними» та пообіцяла оскаржити рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, «яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом».

Приватний український перевізник SkyUp розпочав польоти в травні 2018 року. Компанія наразі літає в Хорватію, Вірменію, ОАЕ, Францію, Португалію, Болгарію, Словаччину, Грузію, Іспанію, Італію та Кіпр.