Баришівське правосуддя: «позивачка» до SkyUp написала заяву про відмову від позову – «Схеми»

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто свого позову щодо SkyUp, на підставі якого Баришівський районний суд 24 травня призупинив ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів. Причиною відмови Пасенко вказала те, що вона ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника. Про це повідомляють «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Таємниця Баришівського суду».

За даними журналістів, 25 червня Державна авіаційна служба України поштою отримала копію відмови від позову від Оксани Пасенко.

«Ми не знаємо, чи зареєстрована вона в суді. Авіакомпанія копії поки не отримувала», – повідомив «Схемам» директор з юридичних питань компанії SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

Про те, що позивачка жодного разу не користувалась послугами цього авіаперевізника, вона сама раніше розповіла журналістам програми, яким вдалось її відшукати.

«Тимчасово не працюю. Дома відпочиваю. Я позов написала, що я туди (до суду – ред.) не зверталась і не користувалась послугами (авіакомпанії – ред.)», – заявила вона.

У позовній заяві нібито Оксани Пасенко, яка опинилася у розпорядженні «Схем», йшлося про те, що мешканка Баришівки придбала квитки на рейс 17 травня до Шарм-ель-Шейха з вильотом з аеропорту «Київ» (Жуляни) – на рейс, який начебто мав виконувати SkyUp. Тоді як 16 травня, як зазначено в документі, «туристці» повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через нібито відсутність літаків. Всі ці дані разом з добіркою негативних відгуків щодо авіакомпанії в мережі, «позивачка» вказала в заяві як причину відмови від поїздки. Це подальшому і стало підставою для Баришівського суду ухвалити рішення про призупинення ліцензії приватному українському авіаперевізнику.

У свою чергу в авіакомпанії у відповідь на запит «Схем» відповіли, що затримки у рейсах в той день дійсно були – але не на три дні, а максимум – на 4 години, і не з Жулян, а з Борисполя. Вильотів у SkyUp Airlines з аеропорту Київ у травні взагалі не було.

Юрист з авіаційного права Андрій Гук, який проаналізував цю ухвалу Баришівського суду, вважає: там не мали права розглядати цю справу.

«Як би ви позов не обізвали, він є авіаційною пасажирською справою, яка повинна слухатися виключно в одному суді – де зареєстрована авіакомпанія і в такому випадку позивач не має права вибору суду. Компанія SkyUp точно не зареєстрована в Баришівському районі, тому цей суд в принципі не міг розглядати пасажирську справу», – заявив він.

І додав: малоймовірно, що суддя не знав би загальної частини процесуального кодексу, який регулює виключну підсудність. «Тобто, на мою думку суддя... є ознаки того, що завідомо порушено це правило», – підсумував Гук.

Раніше 18 червня Оксана Пасенко звернулася до поліції із заявою про те, що не подавала позов. Хоч вона й не мала власних документів, заява зареєстрована в Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП в Київській області.

24 травня Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію «першого українського лоукосту» SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті».

Коментуючи новину міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія продовжить працювати в нормальному режимі без жодних стресів для пасажирів. Крім того, міністр побачив у цьому рішенні сліди співвласника найбільшого авіаперевізника країни, компанії МАУ Ігоря Коломойського.

«Схеми» також знайшли «сліди Коломойского» в історії з Баришівським судом і SkyUp.