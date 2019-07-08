Баришівська суддя, яка зупинила ліцензію лоукостера SkyUp, йде у відставку після сюжету «Схем»

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, подала заяву про відставку після того, як справу щодо неї розпочало ДБР на підставі розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). Про це йдеться на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

Раніше журналісти виявили, що позов, у результаті якого суддя Литвиненко ухвалила рішення, був фіктивним – жителька Баришівки, вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала його. Окремо журналісти звернули увагу, що суддя в принципі не могла ухвалювати зазначене рішення, оскільки воно не підпадає під юрисдикцію Баришівського районного суду. Не зміг пояснити логіку судді Олени Литвиненко і голова суду, про що йдеться в сюжеті «Таємниця баришівського суду».

Станом на 8 липня в порядку денному №54 засідання Вищої ради правосуддя на 18 липня можна побачити, що на цей день запланований розгляд матеріалів «щодо звільнення суддів із посад за загальними обставинами». Ім’я судді Олени Литвиненко значиться першим номером серед списків «у зв’язку з поданням заяви про відставку».​

​24 червня Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко на підставі розслідування «Схем». ​

Провадження розпочато за фактом «постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали» – тобто, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1. статті 375 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла 24 травня цього року. Водночас, тоді суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті». Журналісти хотіли звернутись до неї за коментарем, та застати її на робочому місці не вдалося – у суді сказали, що Литвиненко у відпустці.