Баришівській судді з розслідування «Схем», яка зупинила ліцензію SkyUp, повідомили про підозру

Судді Баришівського районного суду Київської області Олені Литвиненко, яка раніше винесла ухвалу про тимчасове припинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, 28 травня​ повідомили про підозру у постановленні завідомо неправосудної ухвали. Про ймовірні порушення з боку судді під час винесення цього рішення журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») розповіли в розслідуванні «Таємниця баришівського суду».

Як встановило слідство, відповідна ухвала судді Литвиненко, якою було призупинено дію ліцензії на здійснення перельотів SkyUp, «була винесена всупереч встановленому порядку скасування ліцензії та з порушенням підсудності розгляду цивільної справи».

Однак слідчі не змогли вручити повідомлення про підозру самій Олені Литвиненко «у зв'язку зі створенням штучних перешкод суддею Баришівського райсуду під час проведення процесуальної дії» – тож його вручили голові Баришівського райсуду Олександру Лисюку.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко 24 червня 2019 року на підставі розслідування «Схем» – за фактом «постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали», тобто за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 375 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

9 січня Вища рада правосуддя звільнила суддю Баришівського районного суду Олену Литвиненко із займаної посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку при винесенні ухвали про призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp.

Ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла 24 травня 2019 року. Тоді суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті». Журналісти хотіли звернутися до неї за коментарем, та застати її на робочому місці не вдалося – у суді сказали, що Литвиненко у відпустці.

«Схеми» виявили, що позов, у результаті якого суддя Литвиненко ухвалила рішення, був фіктивним – жителька Баришівки, вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала його. Окремо юристи звернули увагу, що суддя в принципі не могла ухвалювати зазначене рішення, оскільки воно не підпадає під юрисдикцію Баришівського районного суду. Не зміг пояснити логіку судді Олени Литвиненко і голова суду.

Крім того, журналісти знайшли опосередкований зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівський районний суд.

До того ж, «Схеми» виявили участь судді Литвиненко в ще одній схемі: коли група пов'язаних між собою осіб розіграла в суді доступ до матеріалів кримінального провадження по «Укрнафті».