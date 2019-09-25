Скасоване рішення Баришівського суду про призупинення ліцензії SkyUp, про яке розповіли «Схеми»

Київський апеляційний суд 25 вересня скасував рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії лоукостера SkyUp. Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») виявили в розслідуванні «Таємниця баришівського суду», що цей позов був фіктивним – жителька Баришівки, вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала його.

За результатом розгляду, Київський апеляційний суд вирішив задовольнити апеляційну скаргу авіакомпанії SkyUp.



«Ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року про забезпечення позову скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким у задоволенні заяви Пасенко Оксани Анатоліївни про забезпечення її позову відмовлено у повному обсязі», – йдеться у повідомленні суду.

Раніше «Схеми» знайшли позивачку до SkyUp: виявилось, заяву до Баришівського суду вона не писала. 18 червня Пасенко звернулася до поліції із заявою про те, що не подавала позов. Пізніше стало відомо, що вона подала заяву про відмову від начебто свого позову.

Крім того, журналісти виявили опосередкований зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівський районний суд.

У день, коли Оксана Пасенко написала заяву в поліцію про те, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я народного депутата, у якій вона «просить» посприяти у забезпеченні виконання рішення суду. Документ датований 18 червня. Цей депутат – Олександр Дубінін, багаторічний менеджер підприємств з так званої групи «Приват», підконтрольної олігарху Коломойському.

У копії звернення, яке опинилося в розпорядженні «Схем» йдеться про те, що хоч Баришівський суд і ухвалив рішення на користь Пасенко, вона начебто все одно не задоволена тим, що літаки продовжують літати. У приймальні Дубініна швидко відреагували на це «звернення» Пасенко і вже наступного дня, 19 червня, переслали його у вигляді депутатського звернення до профільного відомства – Мінінфраструктури.

На прохання «Схем» прокоментувати той факт, що в один день, коли мешканка Баришівки начебто звернулась до депутата, вона вже написала заяву в поліцію про те, що не позивалася до авіаперевізника, Дубінін зазначив: «Нехай вона напише, що звернення, до якого вона нині зверталась, вона скаже, що вона його спростовує. І все».

На запитання журналіста, в яких Дубінін стосунках із Коломойським, парламентар відповів: «В яких стосунках? Я – народний депутат, а він – бізнесмен. Далі що?» Ігор Коломойський у коментарі «Схемам» заявив, що Дубінін «не є до нього афілійованою особою».