Ляльковод Баришівського суду: як провінційна Феміда грає на руку олігарху Коломойському

Баришівський суд вже давно відомий і поза межами селища міського типу Баришівка на Київщині, де він розташований. І все – завдяки резонансним рішенням його суддів, які вони взагалі не мали права ухвалювати, та які неможливо виконати. Одне з таких – про призупинення ліцензії лоукостеру SkyUp. Про цю справу «Схеми» вже розповідали раніше. Інше – заборона одній з керівниць Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління НБУ і виконувати свої обов’язки. Утім, «Схеми» проаналізували десятки рішень Баришівського районного суду і виявили, як одразу в кількох справах цей суд використали за однією і тією ж схемою. В переліку рішень провінційної Феміди журналісти віднайшли ще кілька – і вони зачіпають офіційне розслідування щодо напівдержавної компанії «Укрнафта». Про що йдеться і як це грає на руку олігарху Ігорю Коломойському?

​У червні «Схеми» розповіли майже детективну історію про авіаперевізника SkyUp. Дію його ліцензії на перевезення пасажирів наприкінці травня баришівська суддя Олена Литвиненко призупинила своєю ухвалою.

​Тоді журналістам вдалось розшукати позивачку до «першого національного лоукостера». Як з’ясувалося, вона ніколи в житті нікуди не літала, та й взагалі не є позивачкою – оскільки давно втратила паспорт та написала заяву про відмову від нібито свого позову.

Відтак, у цій історії проявилися «сліди» Ігоря Коломойського. «Схеми» виявили опосередкований зв’язок через народного депутата-багаторічного менеджера підприємств із так званої групи «Приват», підконтрольної олігарху – який наполягав на виконанні судового рішення.

Героїнею мемів з того моменту стала й сама суддя Олена Литвиненко, яка ухвалила рішення призупинити ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів.

​Після того суддя пішла у відпустку, а пізніше взагалі надумала звільнятись. Щоправда, вже за декілька днів передумала і забрала заяву. Після виходу розслідування «Схем» суддею Литвиненко зацікавилися у Державному бюро розслідувань, а потім – у Вищій раді правосуддя.

Член Вищої ради правосуддя Лариса Швецова розповіла, що дисциплінарна палата визначатиме, чи були в діях судді Литвиненко якісь порушення.

«Можлива наявність в діях судді порушення саме цих пунктів Закону Про судоустрій і статус суддів: істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що призвело до порушення правил щодо юрисдикції. А також умисне або внаслідок службової недбалості порушення прав і основоположних свобод», – перерахувала Швецова і додала: Ми будемо намагатися якомога швидше зібрати всі документи для того, щоб розглянути справу по суті.

​«Схеми» поїхали до Баришівки, щоб запитати, що з цього приводу думає сама суддя, яка на той час уже вийшла з відпустки.

Олена Литвиненко у свою чергу заявила, що коментувати вона нічого не буде – ані винесену нею ухвалу щодо SkyUp, ані розпочату відносно неї справу в Державному бюро розслідувань та ВРП.

​– Як можете прокоментувати справи Вищої ради правосуддя щодо вас?

– Ну, вам рішення відоме. А що я можу коментувати? Я їхні рішення не можу коментувати…

– А справа Державного бюро розслідувань?

– А яку справу Державного бюро розслідувань?

– Державне бюро розслідувань також розслідує вашу ухвалу щодо SkyUp.

– По факту, да. Ну, розслідує. Мене ще не викликали, повістки не надходили, повідомлення не надходили. Надійде – буду їхати на виклик.

​– Чому ви ухвалили саме таке рішення та призупинили ліцензію?

– Вибачте, справа в моєму провадженні знаходиться, я коментувати справу не буду. Є якісь інші питання?

– Але це ж була не ваша юрисдикція.

– Я справу коментувати не буду.

Та це не єдине резонансне рішення Баришівського райсуду, яке вийшло з-під руки судді Литвиненко. «Схеми» виявили, що саме вона причетна також до іншої суперечливої справи. А все разом – це частина схеми, яка поєднує справи SkyUp та Нацбанку – все з тим же можливим бенефіціаром – олігархом Ігорем Коломойським.

Та першою варто розглянути справу щодо відсторонення Катерини Рожкової, рішення щодо якої ухвалив інший баришівський суддя – Костянтин Коваленко.

В погоні за репутацією

​Спершу в мережі з’явилася комплементарна стаття про Рожкову – згадує начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук.

«Все почалося із публікації на різних інтернет-ресурсах статті, де в комплементарній формі описують діяльність першого заступника голови Катерини Рожкової. Після цього і народився цей позов», – пригадує він.

​Сама схема, в якій було задіяно троє людей, виглядала наступним чином.

Спершу один мешканець Баришівки Антон Лук’яненко опублікував текст на одному з інтернет-ресурсів, вихваляючи Катерину Рожкову. А інший мешканець Баришівки Андрій Барташ начебто не погодився із опублікованим – що вона є «взірцем державного управлінця», як про неї написав Лук’яненко – і пішов до суду. Захищати «честь, гідність та ділову репутацію».

Як публікація про одну з керівниць Нацбанку стосується гідності та репутації баришівчанина – відкрите питання.

Та попри це суддя Костянтин Коваленко зрештою ухвалив рішення відсторонити Катерину Рожкову – як «забезпечення позову».

​«Звісно, що Національний банк не погоджується зі змістом такої ухвали, – каже Віктор Григорчук. – Крім цього, Нацбанк звернувся до правоохоронних органів, щоб вони надали оцінку – чи мав право суддя виносити таку ухвалу чи ні».

Також юрист зазначив, що після ознайомлення з текстом ухвали в Нацбанку виникли проблеми з її виконанням.

​«Ознайомившись з її змістом, ми не зовсім розуміємо, яким чином в законний спосіб Національний банк може її виконати, – пояснив Григорчук. – Відповідно до закону, позови, подані проти перших осіб, вважаються позовами, поданими проти Національного банку України. Слід робити висновок про те, що суддя Баришівського суду заборонив здійснювати свої повноваження цілому Національному банку, що є неможливим в принципі».

Таким чином, в історії з відстороненням Рожкової є два очевидних факти.



По-перше, сама заступниця голови Нацбанку, схоже, не дуже подобається олігарху Ігорю Коломойському. Раніше він уже заявляв «Схемам»: «Таке рішення, який би суд не ухвалив, я буду вітати – якщо це стосується Рожкової. Поки Карфаген не буде зруйновано».

​А, по-друге, позивач – тобто, баришівчанин, який пішов судитися через публікацію – можливо, і сам не усвідомлює, що є позивачем. Раніше увагу на це звернули журналісти-розслідувачі проекту «Bihus.Info». Вони виявили, що офіційно Андрій Барташ – не бізнесмен, як зазначалося, а «безробітний жебрак», а його компанія зареєстрована в занедбаній квартирі, в якій «двері не замкнені» і «немає вікон».

Відколи до Барташа навідалися журналісти, вдома він більше не з’являвся – за словами сусідів.

Проте «Схемам» вдалося знайти іншого учасника схеми – Антона Лук’яненка, який начебто написав текст з похвалою на адресу Рожкової. У суді – де його нині судять за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Сам Лук’яненко, який є відповідачем у справі щодо відсторонення Катерини Рожкової, відмовився її коментувати.​

– Я відмовляюся давати будь-які коментарі, цією справою займається адвокат.

– Ви писали цю статтю взагалі?

– Це є адвокатська таємниця. Я не буду нічого коментувати.

– Ви знайомі з паном Барташем?

– Я відмовляюся від коментарів

– Все таки – ви знайомі з паном Барташем?

– Ви мене чуєте? По цій справі ніяких коментарів, все. Буде цікаво – приходьте на засідання справи, знімайте, побачите все, почуєте.

Утім, насправді, ані позивач у справі Рожкової Барташ, ані відповідач Лук’яненко наразі на засідання не з’являються.

Проте дослідивши деталі справи, «Схеми» виявили нові факти, які можуть додатково свідчити про зацікавленість в ній саме олігарха Коломойського.

Пов’язані «Нібіру Х»

Згідно з даними Міністерства юстиції, позивача Барташа і співвідповідача Лук’яненка пов’язує одна компанія – «Нібіру Х».

У ній Антон Лук’яненко є керівником, а Андрій Барташ – ще рік тому значився її засновником. Щоправда, тепер сам Лук’яненко все заперечує.

– Ви є директором компанії «Нібіру Х».

– Я відмовляюся будь що коментувати. Ви даєте недостовірну інформацію. З приводу мене, з приводу всіх фірм, які, бачте, на мене пореєстровані.

– У чому недостовірна інформація?

– Ну от побачите на судовому засіданні, я вам це обіцяю.

Нині засновником у «Нібіру Х» замість Лук’яненка значиться Олександр Колос. Він – мешканець Баришівки, який також задіяний у суперечливих справах баришівської Феміди.

​Як з’ясували журналісти, Олександр Колос, як і директор його фірми «Нібіру Х» Лук’яненко, також мав жагу до письменництва і вирішив написати коротку замітку для одного з інтернет-ресурсів – але вже щодо «Укрнафти».

​«Скільки б не змінювалося осіб при владі, а красти будуть завжди. Взяти ту ж Укрнафту. Скільки разів в новинах чули про кримінальні провадження щодо виведення коштів з цього підприємства, про фіктивні ТОВки, які на вирішених завчасно аукціонах по смішних цінах придбали нафту, а потім продавали цій же Укрнафті «повітря» під назвою «нафтопродуктів»...І поки якесь там ТОВ «Котлас» може без жодного покарання вже принаймні 3 роки існувати, про яке правосуддя в нашій державі йде мова», – розмірковував у замітці Олександр Колос. (орфографія автора збережена – ред.)

​Виходить, що мешканець Баришівки, обізнаний у давніх справах «Укрнафти», обурювався через відсутність результату розслідування подій 2015 року – коли компанія «Укрнафта», контрольний пакет акцій якої належить держави, а решта – структурам Коломойського, не отримала коштів за поставлену сировину.

​Провадження щодо заволодіння коштами «Укрнафти» низкою осіб і досі триває – пояснює керівниця управління зовнішніх комунікацій НАБУ Світлана Оліфіра.

«Детективи Бюро дійсно здійснюють розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння майном та грошовими коштами «Укрнафти» низкою службових осіб, – зазначає вона. – Станом на сьогодні слідство у цьому провадженні триває, про підозру нікому не повідомлялося. Зазначу, що розслідуються кілька фактів в рамках цього провадження. Вивчаються і досліджуються ймовірні факти заволодіння посадовцями «Укрнафти» у змові з представниками комерційних структур, серед яких теж є товариство «Котлас», грошима на суму 6,4 мільярда гривень».

​Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн також пригадує, що відбувалося з «Укрнафтою» в 2015-му.

«З компанії було прийнято рішення виводити гроші. Гроші були виведені двома шляхами. Перший: це продаж нафти без оплати, на компанії, які афілійовані з групою «Приват». І друга схема – закупівля нафтопродуктів теж в десятків компаній, з такими дивними умовами – постачання нафтопродуктів за три роки», – розповів Куюн.

Що відбулося далі?

У компанії «Котлас», про яку згадав мешканець Баришівки у своєму тексті, заявляють: її ділову репутацію зганьбили і йдуть захищати честь та гідність – до вже знайомого Баришівського суду.

Але чого хоче ображена компанія «Котлас»?

Як виявилося, серед її вимог – не тільки спростування недостовірної інформації. Але й така: «витребувати з Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ копії висновків експертизи у серії кримінальних проваджень по «Укрнафті». Тобто, «Котлас» просив те, що фактично ніяк не пов’язано з його позовом.

І що ж зрештою зробив Баришівський суд?

Він дозволив компанії отримати копію експертизи, яка містить інформацію щодо збитків, нанесених напівдержавній «Укрнафті» внаслідок контрактів, укладених з низкою компаній – у тому числі, із самим «Котласом».

Виходить, у справі щодо «Укрнафти» була задіяна вже згадана схема: один пише, другий позивається через написане, а Баришівський суд – дає «зелене світло» – тобто, ухвалює рішення, кінцевим вигодонабувачем якого може бути Ігор Коломойський.

А дозволила надати копію експертизи у кримінальному провадженні щодо «Укрнафти» вже відома за справою SkyUp суддя Олена Литвиненко. Після запитання журналістів вона пригадала цю свою ухвалу – утім, знову відмовилась коментувати деталі.

– У грудні цього року ви дозволили взяти копію експертизи в кримінальному провадженні – це справа товариства «Котлас».

– Була така ухвала. Але відразу як воно надійшло, як вона винесена була при відкритті провадження, тільки воно надійшло, я зразу ж повернула, не надавши. Заборонила, винесла ухвалу, заборонила будь-кому із нею знайомитися – я зразу ж всі документи повернула…

– А чому, що вас змусило?

– Ну, не буду я коментувати.

Проте, в одній із ухвал «Схемам» вдалося знайти пояснення, чому пані Литвиненко змінила свою думку і вирішила все виправити – адже до суду звернувся детектив НАБУ і повідомив, що розголошувати матеріали кримінального провадження – заборонено.

​– До вас звернувся детектив Антикорупційного бюро, який – так написано в ухвалі – заборонив давати цю експертизу

– Але ухвала ж винесена судом!

– Хотіли запитати: чому ви все ж таки дозволили ознайомитися з експертизою в кримінальному провадженні?

– Я коментувати справу цю не буду!

Наскільки правосудним було перше рішення судді Литвиненко, яке вона поспіхом виправила? «Схеми» попросили юриста дати цьому оцінку.

«Я побачив, що суддів цього суду просто використали в схемі. Було потрібне перше – отримати якісь документи, які їх цікавлять, тобто бенефіціарам цієї схеми. Вони використали суд, використали правосуддя. Ця дія геть не відноситься до суті їхнього позову, – пояснив юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Андрій Савін. – По-друге – очевидні порушення процесуальні судом. Суддя взагалі не мала права ухвалювати таке рішення, яке надає в цивільній справі доступ до матеріалів кримінального провадження. Це заборонено законодавством, до матеріалів провадження, коли триває досудове слідство, доступ мають певні особи».

Отже, виходить, Олександр Колос – бізнес-партнер баришівчан, які є сторонами по справі Рожкової, а також автор публікації про «Укрнафту» – у парі з фірмою «Котлас» розіграли у цивільному процесі доступ до матеріалів кримінального провадження.

Та згодом судді Литвиненко пояснили, що так не можна, і вона цей доступ зрештою заборонила. Здавалося б, питання начебто закрите. Але ні.

Експертиза СБУ vs експертиза МВС?

Після того, як суддя передумала, і Олександр Колос, і у фірмі «Котлас» втратили будь-який інтерес до процесу, перестали приходити на засідання і у березні справу закрили. Та вже за місяць вони знову пішли до Баришівського суду – та тепер вже до іншого судді, Коваленка. І знову порушили питання експертизи.

​Озброїлись вже знайомою схемою. Коли той самий текст, той самий самий відповідач, той самий позивач.

Знову Компанія «Котлас» пішла до суду відстоювати свою честь, гідність і ділову репутацію, яку начебто своєю публікацією заплямував баришівчанин Колос. Та вдруге фірма попросила вже не доступ до експертизи у справі «Укрнафти», а більше – призначити нову експертизу. І суддя Костянтин Коваленко на це погодився. І доручив її провести експертам іншого відомства – Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

​Для того, щоб нібито спростувати «неправдиву інформацію» у короткому тексті Колоса, суддя Коваленко вирішив адресувати зо три десятки питань експертам цього центру.

В питаннях подекуди згадується і діяльність фірми «Котлас», але більшість – стосується взагалі інших компаній, з якими «Укрнафта» також мала контракти.

Звідки таке бажання перепризначити вже проведену експертизу?

«Будь-який юрист докаже, що це була спланована акція по виведенню грошей з «Укрнафти» – заздалегідь спланована групою осіб, – вважає директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн. – Звичайно, невідомо, що ці особи можуть повідомити, якщо їх заарештують. Я думаю, що і куратори цих схем – вони теж за це переживають, тому цю експертизу треба розбити».

Також Куюн припускає, що за такими діями може бути спроба протидії розслідуванню.

«Проведена експертиза – це, в принципі, кінець розслідування. Кінець, який не влаштовує, звичайно, групу «Приват», яка хоче своїх людей вивести з-під удару, – пояснює експерт. – Зрозуміло, що задача №1 – розбити позицію НАБУ, задача №2 – отримати потрібну експертизу, яка просто скаже, що це була звичайна господарська ситуація».

Виглядає так, що за короткий проміжок за допомогою судді Литвиненко компанії «Котлас» вдалось отримати доступ до експертизи. А за допомогою вже судді Коваленка, там, вочевидь, вирішили її «переробити», бо висновки експертів СБУ, схоже, – не на їхню користь. Усі ці викриття журналісти направили до НАБУ.

«Національне бюро стурбоване тим, що питання, які значаться в ухвалі Баришівського районного суду повністю ідентичні тим питанням, які ставили детективи національного бюро під час проведення експертизи, яка є в матеріалах кримінального провадження, – пояснила керівник управління зовнішніх комунікацій НАБУ Світлана Оліфіра. – І також занепокоєні фактом, що в ухвалі Баришівського районного суду є посилання на ті документи, які, по-перше, містяться в матеріалах кримінального провадження, а, по-друге, ці матеріали направлялися виключно до державних науково-дослідних установ».

У свою чергу юрист Андрій Савін заявив, що має сумніви, що нову експертизу взагалі можна буде провести.

​«Ця інституція, яка проводитиме при МВС України, як вони виконуватимуть це рішення? Мені здається, що або там також була домовленість, з цими експертами, що теж є порушенням законодавства, і до речі, є кримінальним злочином, – зазначає він. – А якщо об’єктивно експерт отримує судове рішення, то в нього буде багато запитань. І мені здається, що він просто не зможе виконати цю експертизу. І він направить відповідне клопотання».

«Схеми» поцікавились в експертного центру МВС – чи взялися вони вже за проведення експертизи за рішенням Баришівського суду? У пресслужбі міністерства відповіли, що якщо є судова ухвала проводити таку експертизу – експерти зобов’язані її зробити. Та чи розпочали вони вже роботу, і коли можуть бути результати – у відомстві відмовились повідомити, пославшись на законодавчу заборону розголошувати відомості без відома суду.

«Схеми» також звернулись за коментарями до автора тексту, який став підставою для позову – засновника компанії «Нібіру Х» Олександра Колоса. Утім, він не захотів відповідати на запитання журналістів – і двічі кинув слухавку.

– Чи писали ви публікацію на сайті «ОРД» під назвою «Котлас?»

– А скажіть, хто ви, ще раз?

– Валерія Єгошина, програма «Схеми». Чи писали ви публікацію на сайті «ОРД» під назвою «Котлас»?

– … (кинув слухавку)

– Олександре Миколайовичу, щось перервалося.

– Я зараз не можу говорити.

– Чи ви були разом...

– … (знову кинув слухавку)

Окремо свої питання у письмовому запиті «Схеми» адресували листом фірмі «Котлас», якій цей текст начебто не сподобався. Зареєстрована вона у Харкові – в одній із багатоповерхівок на бульварі Дружби народів. Утім, за адресою реєстрації офісу компанії, щоб передати лист з питаннями, знайти не вдалось.

Одна з мешканок будинку розповіла, що їй така компанія невідома: «Можливо, хтось у своїй квартирі зареєстрував, не знаю, таке може бути. От скільки мешкаємо тут – не знаємо таку компанію, офіційно ніде не бачили».

​Знімальна група «Схем» також ще раз побувала в Баришівці, щоб розпитати у тамтешнього судді Коваленка про природу ухвалення таких неоднозначних рішень – як відсторонення однієї з керівниць Нацбанку Рожкової, так і призначення нової експертизи у справі «Укрнафти».

Утім, суддя Коваленко не захотів коментувати свої рішення.

– Я, як суддя, в провадженні якого перебуває справа, яка не закінчена, не маю право давати будь-яких відповідей.

– Чи ви перевіряли, чи це справжня людина подала цей позов до суду?

– Позов приймає канцелярія суду.

– Питання, по якому позиваються, не відповідає фабулі…

– По цьому питанню я вам не буду давати відповідей, тому що в подальшому це може бути розцінено, як упереджена думка.

​В чиїх інтересах?

Чому це може бути вигідним саме Ігорю Коломойському?

Сергій Куюн стверджує, що контроль над «Укрнафтою» – і досі в руках так званої групи «Приват».

​«Будь-яка нормальна компанія буде зацікавлена в тому, щоб ці гроші повернулися в компанію, але ми бачимо, що «Укрнафта»… Подивіться – там сотні скарг на дії детективів, там сотні позовів проти НАБУ. Тобто це просто саботаж та протидія розслідуванню, – каже Куюн. – Тобто тобі хочуть допомогти покарати тих, хто тобі не заплатив, повернути в компанію гроші – а ти все робиш для того, щоб це не відбулося. Де в цьому логіка?»

А вже згадана вище компанія «Котлас», як встановила група детективів НАБУ – у переліку фірм, які є афілійованими з так званою групою «Приват», на користь якої виводились гроші.

​«Схеми» звернулись за коментарем до олігарха. Проте Ігор Коломойський заявив, що взагалі не знав про справу в Баришівському суді, яка зачіпає матеріали розслідування НАБУ щодо «Укрнафти».

– Один і той самий Баришівський суд, де задіяні одні й ті самі люди, пов’язані між собою, за однією і тією самою схемою спочатку відсторонюють Рожкову, потім призначають нову експертизу у справі «Укрнафти»...

– А минулого разу ви казали, що позбавляє ліцензії Sky Up. Мені не відомо про це

– Схоже, що ви є спільним знаменником, що це може бути в ваших інтересах...

– Спільним знаменником? Я? Тобто ви мене вже в знаменники визначили? Дякую вам.

– Ігорю Валерійовичу, дивіться, є справа Sky Up, Рожкової і експертиза «Укрнафти».

– А в Баришівському суді є якісь інші справи, окрім цих трьох?

– Так.

– А скільки їх?

– Чи у ваших інтересах діяли люди, які відсторонювали Рожкову?

– Ні, не в моїх.

– А про експертизу «Укрнафти»...

– А про «Укрнафту» ось ви мені тільки сьогодні сказали. Я взагалі не в курсі був. Ви ж бачили по моїй реакції, що я був здивований.

– І компанія «Котлас» не має стосунку до групи «Приват»?

– Ні, жодного!

​Можливо, описані схеми здаються заскладними. Та якщо спростити, виглядає все так, що для того, щоб отримати потрібне рішення, необхідні такі складові: позивач, відповідач та баришівський суддя.

У двох справах – напівдержавної «Укрнафти» та щодо відсторонення однієї з керівниць Нацбанку – як виявили журналісти, спрацювала «схема на трьох»: коли один пише коротку замітку, другий – на неї скаржиться, третій – суддя – ухвалює потрібне рішення, яке мало стосується оскарження публікації або таке, що його взагалі неможливо виконати. І вся ця схема має дещо спільне: це компанія «Нібіру Х», через яку пов’язані між собою позивачі та відповідачі у двох цих справах – баришівчани Барташ, Лук’яненко та Колос.

Хоча вже після того, як журналісти почали цікавитись цією фірмою, її вирішили закрити – про що свідчать дані Мін’юсту.

Ще одна спільна риса – вже знаменитий тепер Баришівський суд, що ухвалює необхідні рішення.

Та ключовий спільний знаменник – це той, кому може бути вигідна така схема. Наприклад, тому ж таки олігарху Ігорю Коломойському, структурам якого належать акції «Укрнафти» та який вимагає мільярдних компенсацій за націоналізацію «Приватбанку», за що з-поміж іншого відповідала Катерина Рожкова.