ВРП взялася за баришівську суддю із розслідування «Схем», яка зупинила ліцензію SkyUp

Вища рада правосуддя 19 липня відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка раніше винесла ухвалу про тимчасове припинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp. Про ймовірні порушення з боку судді під час винесення цього рішення журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») розповіли в розслідуванні «Таємниця баришівського суду».

Перша Дисциплінарна палата ВРП отримала скарги від адвоката авіакомпанії SkyUp Дмитра Толкачова та народного депутата Антона Геращенка та вирішила, що отримані відомості «можуть свідчити про наявність у діях судді Баришівського районного суду Київської області Литвиненко О.Л. ознак дисциплінарного проступку».

«Істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що призвело до порушення правил щодо юрисдикції, умисне або внаслідок грубої недбалості допущення порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків», – йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя.



У ВПР вважають, що суддя Олена Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення ліцензії SkyUp на право перевезення пасажирів – «фактично зупинила господарську діяльність авіакомпанії, що є втручанням в діяльність товариства», а під час вирішення питання щодо наявності чи відсутності підстав для забезпечення позову «взяла до уваги лише думку позивача, проігнорувавши інтереси відповідача та інших користувачів, пасажирів».

24 червня Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко на підставі розслідування «Схем». ​

Провадження розпочате за фактом «постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали» – тобто за ознаками правопорушення передбаченого ч.1. статті 375 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Суддя Олена Литвиненко подала заяву про відставку, яку мали розглянути на засіданні ВРП 18 липня. Але за кілька днів до розгляду, 15 липня, вона цю заяву відкликала.

Ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла 24 травня цього року. Водночас тоді суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті». Журналісти хотіли звернутися до неї за коментарем, та застати її на робочому місці не вдалося – у суді сказали, що Литвиненко у відпустці.

«Схеми» виявили, що позов, у результаті якого суддя Литвиненко ухвалила рішення, був фіктивним – жителька Баришівки, вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала його. Окремо юристи звернули увагу, що суддя в принципі не могла ухвалювати зазначене рішення, оскільки воно не підпадає під юрисдикцію Баришівського районного суду. Не зміг пояснити логіку судді Олени Литвиненко і голова суду.

Крім того, журналісти виявили опосередкований зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівський районний суд.

У день, коли Оксана Пасенко написала заяву в поліцію про те, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я народного депутата, у якій вона «просить» посприяти у забезпеченні виконання рішення суду. Документ датований 18 червня. Цей депутат – Олександр Дубінін, багаторічний менеджер підприємств з так званої групи «Приват», підконтрольної олігарху Коломойському.

У копії звернення, яке опинилося в розпорядженні «Схем» йдеться про те, що хоч Баришівський суд і ухвалив рішення на користь Пасенко, вона начебто все одно не задоволена тим, що літаки продовжують літати. У приймальні Дубініна швидко відреагували на це «звернення» Пасенко і вже наступного дня, 19 червня, переслали його у вигляді депутатського звернення до профільного відомства – Мінінфраструктури.

На прохання «Схем» прокоментувати той факт, що в один день, коли мешканка Баришівки начебто звернулась до депутата, вона вже написала заяву в поліцію про те, що не позивалася до авіаперевізника, Дубінін зазначив: «Нехай вона напише, що звернення, до якого вона нині зверталась, вона скаже, що вона його спростовує. І все».

На запитання журналіста, в яких Дубінін стосунках із Коломойським, парламентар відповів: «В яких стосунках? Я – народний депутат, а він – бізнесмен. Далі що?» Ігор Коломойський у коментарі «Схемам» заявив, що Дубінін «не є до нього афілійованою особою».