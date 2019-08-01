«Схеми» показали, як Баришівський суд використовують за однією і тією самою схемою

Суддів Баришівського суду використали за однією і тією ж схемою – для ухвалення рішень, які можуть бути вигідні олігарху Ігорю Коломойському. Зокрема, пов’язаних між собою людей журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») виявили у резонансних справах щодо відсторонення першої заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової та справи щодо ПАТ «Укрнафти». Про це йдеться у розслідуванні – «Ляльковод Баришівського суду».

​Баришівський районний суд заборонив Катерині Рожковій виконувати свої обов’язки в межах справи про захист честі, гідності та ділової репутації.

​Підставою для такого позову став компліментарний текст на адресу Рожкової, опублікований мешканцем Баришівки 6 червня Антоном Лук’яненком на одному з інтернет-ресурсів. Інший мешканець Баришівки Андрій Барташ начебто не погодився із опублікованим, що одна з керівниць НБУ є «взірцем державного управлінця» – і пішов до суду. У свою чергу 11 червня суддя Костянтин Коваленко зрештою ухвалив рішення відсторонити Катерину Рожкову – для «забезпечення позову».

Згідно з даними Міністерства юстиції, позивача Барташа і співвідповідача Лук’яненка пов’язує одна компанія – товариство з обмежееною відповідальністю «Нібіру Х», де Барташ до середини 2018 року був засновником, а Лук’яненко і досі значиться директором. Нині засновником у «Нібіру Х» замість Лук’яненка вказаний Олександр Колос.

«А він – ще один мешканець Баришівки, який також задіяний у суперечливих справах баришівської Феміди», – йдеться у розслідуванні.

​Як з’ясували журналісти, Олександр Колос, як і директор його фірми «Нібіру Х»​ Лук’яненко, 11 грудня 2018 року також розмістив коротку замітку на одному з інтернет-ресурсів, де згадав про компанії ПАТ «Укрнафта»​ та ТОВ «​Котлас»​. У публікації йшлося про неналежне розслідування подій 2015 року, коли компанія «Укрнафта», контрольний пакет акцій якої належить державі, а решта – структурам Коломойського, не отримала коштів за поставлену сировину.

«Детективи Бюро дійсно здійснюють розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння майном та грошовими коштами «Укрнафти» низкою службових осіб. Станом на сьогодні слідство у цьому провадженні триває, про підозру нікому не повідомлялося. Зазначу, що розслідуються кілька фактів в рамках цього провадження. Вивчаються і досліджуються ймовірні факти заволодіння посадовцями «Укрнафти» у змові з представниками комерційних структур, серед яких є товариство «Котлас», грошима на суму 6,4 мільярди гривень», – розповідає керівниця управління зовнішніх комунікацій НАБУ Світлана Оліфіра.

У компанії «Котлас», про яку згадав мешканець Баришівки у своєму тексті, подали на нього до суду – також на захист честі, гідності та ділової репутації. Як виявили «Схеми», з цим позовом компанія зверталась двічі до двох різних суддів Баришівського суду. Внаслідок першого позову «Котлас» отримала доступ до висновків експертизи у серії кримінальних проваджень по «Укрнафті» та, зокрема, ТОВ «Котлас». А внаслідок другого – призначення нової експертизи. Зокрема, суддя Костянтин Коваленко доручив провести експертизу Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

«Тобто через Баришівський суд у компанії «Котлас» попросили те, що фактично ніяк не пов’язано із позовами. І, зрештою, це отримали» – розповідають у розслідуванні журналісти.

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«Виходить, що для отримання рішень Баришівським судом у двох справах – щодо заборони виконувати свої обов’язки Катерині Рожковій та експертизи по діяльності «Укрнафті», була задіяна схожа схема: коли один мешканець Баришівки пише текст, другий до нього позивається, а суддя ухвалює необхідне рішення, кінцевим вигодонабувачем якого може бути Ігор Коломойський» – мовиться у матеріалі.

«Схеми» звернулись за коментарями до усіх вищезгаданих осіб. Позивач у справі Рожкової Андрій Барташ не з’являвся вдома після того, як до нього навідалися журналісти. Антон Лук’яненко, який є відповідачем у цій же справі, відмовився її коментувати. Олександр Колос, який написав текст про контракти «Укрнафти» та фірми «Котлас», не захотів спілкуватися із журналістами, пославшись на зайнятість.

Не вдалось зв’язатися і з представниками компанії «Котлас». За адресою реєстрації в Харкові офісу компанії журналісти не знайшли.

Судді Олена Литвиненко та Костянтин Коваленко, які ухвалювали ці рішення, не захотіли коментувати свої справи по суті.

Ігор Коломойський у коментарі «Схемам» заявив:

– Чи у ваших інтересах діяли люди, які відсторонювали Рожкову?

– Ні, не в моїх.

– А про експертизу «Укрнафти»?

– А про «Укрнафту» ось ви мені тільки сьогодні сказали. Я взагалі не в курсі був. Ви ж бачили по моїй реакції, що я був здивований.

– І товариство «Котлас» не має стосунку до групи «​Приват»​?

– Ні, жодного!

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили опосередкований зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівський районний суд, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів. Про це йдеться у розслідуванні «Таємниця Баришівського суду».

«Схеми» також знайшли позивачку до SkyUp і виявилося, що заяву до Баришівського суду вона не писала.