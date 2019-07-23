«Позивачка» до SkyUp дійшла до Верховного суду, щоб зупинити апеляцію авіаперевізника

Жителька Баришівки Оксана Пасенко, зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, нібито намагається оскаржити апеляцію авіаперевізника. Водночас, як виявили раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), Пасенко насправді не позивалась до Баришівського районного суду, натомість пізніше звернулась в поліцію та написала заяву про відмову від позову, про що йдеться у розслідуванні – «Таємниця Баришівського суду».

​На сайті «​Судова влада України»​ зазначено, що 17 липня до Касаційного цивільного суду України у складі Верховного суду надійшли одразу дві касаційні скарги начебто від імені Оксани Пасенко. Предметом позову значиться захист прав споживачів та «​припинення дії, яка порушує право та примусове виконання обов’язку в натурі»​. Тобто, як виявили журналісти, мається на увазі виконання рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії авіаперевізника.

​У свою чергу, в авіакомпанії SkyUp Airlines, яка в Київському апеляційному суді оскаржує це рішення, заявили, що обидві ці скарги – «абсолютно безглузді».

«За інформацією, отриманою з інформаційного центру Касаційного цивільного суду ВС, одна скарга від нібито Пасенко – на ухвалу Київського апеляційного суду про відкриття апеляційного провадження, а друга – на визначення цього ж суду про зупинку справи до моменту розгляду питання щодо відведення судді, яке заявив адвокат Пасенко. При цьому, на момент подачі скарги дане питання вже було вирішене, відведення задоволене, призначено новий склад суду. Тому, обидві ці касаційні скарги, на нашу думку, абсолютно безглузді», – повідомив «Схемам» директор з юридичних питань компанії SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

Враховуючи «несправжність» позивачки, ці скарги від її ж імені, свідчать про намір затягнути справу – вважає юрист з авіаційного права Андрій Гук.

«Це робиться для того, щоб через таку тяганину залишити скандальне визначення суду про призупинення ліцензії в силі якомога довше. Навіщо, якщо воно виявилося таким, яке не можуть виконати ані Державіаслужба, ані SkyUp? Можу припустити тільки одне – чекають якихось змін. Сумним є те, скільки часу вже суди не можуть пережувати, відчути гіркий присмак та виплюнути цей позов і забезпечення позову», –– говорить він.

24 травня Баришівський районний суд Київської області вирішив призупинити ліцензію «першого українського лоукосту» SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність із перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті».

«Схеми» знайшли позивачку до SkyUp: виявилось, заяву до Баришівського суду вона не писала. 18 червня Пасенко звернулася до поліції із заявою про те, що не подавала позов. Пізніше стало відомо, що вона подала заяву про відмову від начебто свого позову.

24 червня на підставі розслідування «Схем» Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення ліцензії SkyUp.

Суддя Олена Литвиненко подала заяву про відставку, яку мали розглянути на засіданні Вищої ради правосуддя 18 липня. Але за кілька днів до розгляду вона цю заяву відкликала.

19 липня ВРП відкрила щодо Олени Литвиненко дисциплінарну справу.

У свою чергу, SkyUp вирішив оскражити ухвалу баришівської судді Олени Литвиненко про призупинення дії його ліцензії в Апеляційному суді – і подав апеляційну скаргу.

Перший її розгляд відбувся 25 червня. На засідання прийшов Євгеній Рівний, який представився адвокатом Оксани Пасенко – і одразу заявив відвід судді. Наразі до справи вже приступив інший суддя.