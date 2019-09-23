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23 Вересень 2019, Київ 15:16
Новини | Політика

НБУ: Апеляційний суд скасував заборону Рожковій виконувати обов’язки заступниці голови Нацбанку

11 червня Баришівський районний суд Київської області заборонив Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Національного банку України та виконувати посадові обов’язки першої заступниці голови НБУ

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Київський апеляційний суд скасував ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 11 червня про заборону Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки першої заступниці голови Національного банку України, повідомила пресслужба НБУ.

У регуляторі наголосили, що суд не має права встановлювати Національному банку та членам його правління заборону виконувати повноваження.

Крім того, згідно із повідомленням, законодавством не передбачені можливості припинення, призупинення або заборони здійснення повноважень заступника голови Національного банку «за рішенням суду».

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11 червня Баришівський районний суд Київської області заборонив Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Національного банку України та виконувати посадові обов’язки першої заступниці голови НБУ. Регулятор оскаржив рішення суду.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова неодноразово публічно виступала на захист позиції щодо необхідності націоналізації «Приватбанку», зокрема, заявляла, що колишні власники вивели з цієї фінансової установи понад 5 мільярдів доларів. Після цього в НБУ ініціювали розслідування міжнародної аудиторської компанії, яку довело цей факт.

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У Національному банку Рожкова опікується питаннями банківського нагляду. Багато власників збанкрутілих банків звинувачують її у так званому «банкопаді» 2014–2016 років. У НБУ наполягають, що очистили ринок від банків, потенційно небезпечних для стабільності фінансової системи.

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