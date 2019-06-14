НБУ оскаржив заборону на роботу Рожкової

Національний банк України оскаржить рішення Баришівського районного суду Київської області щодо заборони першому заступнику Глави НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки. Про це регулятор повідомив 14 червня.

«Національний банк України 14 червня подав до Баришівського районного суду Київської області клопотання про скасування вжитих ухвалою суду від 11 червня заходів забезпечення позову через встановлення заборони Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління НБУ та виконувати покладені на неї посадові обов’язки першого заступника голови НБУ", - йдеться у повідомленні.

Клопотання обґрунтоване «грубим порушенням судом норм процесуального та матеріального права». У НБУ очікують, що клопотання розглянуть до 19 червня включно.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова неодноразово публічно виступала на захист позиції щодо необхідності націоналізації «Приватбанку», зокрема, заявляла, що колишні власники вивели з цієї фінансової установи понад 5 мільярдів доларів. Після цього в НБУ ініціювали розслідування міжнародної аудиторської компанії, яку довело цей факт.

У Національному банку Рожкова опікується питаннями банківського нагляду. Багато власників збанкрутілих банків звинувачують її у так званому «банкопаді» 2014–2016 років. У НБУ наполягають, що очистили ринок від банків, потенційно небезпечних для стабільності фінансової системи.