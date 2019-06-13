НБУ оскаржить заборону на роботу Рожкової після отримання ухвали суду – заява

Національний банк України заявив, що дізнався «про чергову спробу заборонити першому заступнику голови Катерині Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов’язки».

«До Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки», – вказує НБУ і додає, що жодного судового рішення з цього приводу не отримував.

«Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить її в передбаченому законом порядку. Крім того, Національний банк готовий вивчити наявність ознак, що можуть свідчити про неправосудність таких дій судді, а отже і підстав для звернення зі скаргою на дії судді та звернення до правоохоронних органів», – зазначив начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

НБУ заявив, що «занепокоєний ситуацією, коли українські суди дедалі частіше стають інструментом тиску на роботу центрального банку». «Ці обставини вкотре наглядно підтверджують необхідність завершення розпочатої судової реформи для запобігання корупційного використання судової системи як інструменту політичного тиску на органи державної влади», – ідеться в заяві регулятора.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова неодноразово публічно виступала на захист позиції щодо необхідності націоналізації «Приватбанку», зокрема, заявляла, що колишні власники вивели з цієї фінансової установи понад 5 мільярдів доларів. Після цього в НБУ ініціювали розслідування міжнародної аудиторської компанії, яку довело цей факт.

У Національному банку Рожкова опікується питаннями банківського нагляду. Багато власників збанкрутілих банків звинувачують її у так званому «банкопаді» 2014–2016 років. У НБУ наполягають, що очистили ринок від банків, потенційно небезпечних для стабільності фінансової системи.