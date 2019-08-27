НАБУ порушило справу проти Гладковського через можливе недекларування 4,5 мільйона гривень

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура розпочали розслідування фактів можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським понад 4,5 мільйона гривень.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 27 серпня, зазначили у НАБУ.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларацій колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та народного депутата Івана Мірошніченка виявило ознаки декларування ними недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

На початку березня п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський, якого спочатку відсторонили від посади, а згодом і звільнили, а також його син відкидають звинувачення.