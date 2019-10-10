Зеленський заперечив, що міністр енергетики США просив його змінити керівництво «Нафтогазу»

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що міністр енергетики США Рік Перрі просив його змінити керівництво НАК «Нафтогаз-України».

«Ні», – сказав Зеленський у відповідь на питання журналістки під час пресмарафону.

6 жовтня агентство Associated Press повідомило, що американські бізнесмени Лев Парнас, Ігор Фруман та Гаррі Сарджент ІІІ намагалися добитися звільнення голови НАК «Нафтогаз-Украни» Коболєва й призначення замість нього народженого в Росії громадянина США Андрія Фаворова, щоб компанії союзників Трампа могли отримати контракти про експорт газу до України.

За даними агентства, міністр енергетики США Рік Перрі в травні обговорював із Зеленським питання зміни менеджменту «Нафтогазу». Сам міністр заперечував цю інформацію.

За даними ЗМІ, 9 жовтня Парнаса і Фрумана затримали. Обох пов’язують з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.