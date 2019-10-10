Пенс «не проти» оприлюднення стенограми своїх розмов з українськими посадовцями

Віцепрезидент США Майк Пенс заявляє, що готовий оприлюднити стенограми своїх розмов з українськими посадовцями. За словами Пенса, він узгоджує з юристами Білого дому можливість їх розголошення.

«Я не проти цього», – сказав віцепрезидент США під час спілкування з журналістами в місті Ваукі штату Айова 9 жовтня, повідомляє «Голос Америки».

Раніше увагу ЗМІ до ролі Пенса в спілкуванні з Україною привернув президент США Дональд Трамп. На пресконференції 25 вересня Трамп наголосив: «Кажуть, що вони вимагатимуть текст першої телефонної розмови. Можете її отримати будь-коли. Як і переговори Майка Пенса, їх було, гадаю, одна чи дві. Вони були чудові. Всі вони були чудові», – зазначив президент.

Пенс заперечив, що обговорював дії колишнього віцепрезидента США Джо Байдена з українськими посадовцями.

Пенс ухильно відповів на питання журналістів про те, що було йому відомо про можливі наміри Трампа отримати сприяння від України у розслідуванні дій родини Байденів. Він заперечив закиди, що надання допомоги Україні пов’язувалось із проведенням розслідування стосовно Байдена, який є потенційним головним конкурентом Трампа на виборах 2020 року.

24 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.