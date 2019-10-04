ГПУ про справу Burisma, де працював син Байдена: проводимо аудит таких проваджень

Генеральна прокуратура України проводить аудит старих кримінальних проваджень, які розслідувалися і були закриті раніше, зокрема, і провадження щодо компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США і потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена. Про це 4 жовтня в Києві повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка.

«Ми проводимо аудит тих проваджень, які здійснювалися раніше Генпрокуратурою. У тій сфері, про яку ви говорите, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський (ексміністр екології Микола Злочевський), Курченко (український бізнесмен Сергій Курченко) та інші люди або компанії, таких проваджень півтора десятка. Ми наразі переглядаємо всі провадження, які були закриті або роздроблені, або розслідувалися раніше для того, щоб у тих випадках, де були ухвалені незаконні процесуальні рішення, переглянути їх», – сказав Рябошапка.

У повідомленні ГПУ у фейсбуці уточнюється, що наразі жодних процесуальних рішень, пов’язаних із вказаними провадженнями, не ухвалювали.

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Щодо того, як він ставиться до скандалу довкола можливого тиску президента США Дональда Трампа на українського президента Володимира Зеленського для поновлення розслідування проти сина Байдена, Рябошапка сказав: «Моя реакція була спокійною і професійною. Прокуратура поза політикою».

Напередодні колишній президент України Петро Порошенко заперечив, що давав вказівку закрити кримінальне провадження стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США і потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена. Про це він заявив у коментарі програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»).

Раніше видання FoxNews оприлюднило нотатки розмови з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним, які записав адвокат Трампа Рудольфа Джуліані. У них Шокін розповідає, як був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.

Також Шокін у розмові з Джуліані додав, що тодішній президент України Петро Порошенко сказав йому не розслідувати справу Burisma, оскільки це «не було в інтересах Джо та /або Гантера Байдена».

«Шокіна викликали до кабінету пана Порошенка і повідомили, що розслідування справи Burisma та ради директорів, в якій перебуває Гантер Байден, призвели до того, що Джо Байден затримав один мільярд доларів допомоги Україні», – йдеться у записах Джуліані, оприлюднених FoxNews.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. В тій розмові президент України використав фразу: «Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною».

Він сказав це після того, як американський лідер заявив про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.

Президент назвав генпрокурора Руслана Рябошапку «дуже гарною і чесною людиною».