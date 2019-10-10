У США заарештували пов’язаних з Джуліані бізнесменів, про яких згадував Коломойський

У США 9 жовтня заарештували двох бізнесменів, вихідців з Радянського союзу, Лева Парнаса та Ігоря Фрумана. Обох пов’язують з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, пише The Wall Street Journal.

Парнаса і Фрумана заарештували за звинуваченнями у порушенні правил фінансування виборчої кампанії. Очікується, що вони з’являться у федеральному суді штату Вірджинія у четвер, 10 жовтня.

У травні Джуліані назвав обох бізнесменів своїми клієнтами. Вони були спонсорами Республіканської партії та виборчої кампанії Дональда Трампа.

WSJ зазначає, що саме Фруман та Парнас познайомили Джуліані з кількома нинішніми та колишніми високопосадовцями з прокуратури України для обговорення «справи Байдена».

Український олігарх Ігор Коломойський у інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») назвав їх «аферистами» і пообіцяв «вивести на світло боже».

Інформагенція Associated Press раніше повідомила, що Ігор Фруман та Лев Парнас намагалися вплинути на зміну керівництва Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». За даними агентства, підприємці разом із нафтовим магнатом Гаррі Сарджентом III нібито стояли за намаганням змінити голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва на народженого в Росії громадянина США Андрія Фаворова.

Лев Парнас та Ігор Фруман – американські бізнесмени, причетні до благодійної організації American Friends of Anatevka. Анатівка – побудований на кошти єврейської громади населений пункт на Київщині для єврейських переселенців зі сходу України.