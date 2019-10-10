Президент про розширення люстрації посадовців: обговорюємо формат

Команда президента України Володимира Зеленського «обговорює формат» можливого розширення кола посадовців, які потрапляють під дію закону про люстрацію.

«Обговорюємо формат цього», – заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він заявив, що до люстрації «дуже погано ставляться міжнародні партнери».

«І навіть у минулому вони характеризували, що, дійсно, не можна було люструвати всіх людей підряд, тому що є сотні тисяч чиновників, не всі вони погані і є, дійсно, фахівці. Моя пропозиція була, що давайте зробимо очищення, але по списку. Я вважав, що правильно зробити очищення по списку, взяти повністю за багато років тих людей, хто працював, скажімо, ті прізвища, ті люди, які були в нас з вами на очах, ми бачили, що вони робили, ставлення до них суспільства. Дуже відомі різні ці люди. Очищуймо владу. Мені здається, у цілому це був би правильний вихід», – сказав Зеленський.

12 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свої пропозиції з доповненнями до закону про люстрацію.

Зеленський пропонує заборонити обіймати державні посади людям, які працювали на керівних посадах у державних органах з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року.

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Зокрема йдеться про президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради та його заступників, працівників Кабміну та інших органів виконавчої влади, очільників Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, голову СБУ та інших посадовців.​

Якщо такий закон буде ухвалено, то під люстрацію серед інших потрапить і призначений Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, який був міністром фінансів у 2016-2018 роках.

Закон про люстрацію набрав чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.