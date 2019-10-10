Гудименко: «Половина тез Зеленського щодо внутрішньої політики руйнується одним прізвищем – Коломойський»

Гості програми «Ваша Свобода»: Дмитро Сіманський, експерт з комунікацій; Юрій Гудименко, блогер; Сергій Щербина, головний редактор «РБК-Україна».

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня протягом усього дня відповідає на запитання журналістів на фуд-корті. Вони розділені на групи і спілкуються з президентом приблизно по 30 хвилин кожна група. Захід такого формату в Офісі президента називають пресмарафоном і організували його у приміщені Kyiv Food Market, де зосереджено кілька популярних ресторанів.

Віталій Портников: Мої колеги з російської служби Радіо Свобода роками ділили між собою щорічно, хто буде висвітлювати аналогічні заходи за участю президента Росії Путіна. Він теж любить такі великі форуми, прямі лінії з телеглядачами або таку пресконференцію, на яку збирається безліч журналістів щороку. І він там приблизно те ж саме говорить на початку, що і Володимир Зеленський. Ну, не про спортивну форму, але демонструє «наближеність до простої людини».

І от я нарешті, можна сказати, через десятиліття своєї кар’єри дожив до того моменту, коли мені не потрібно, щоб такі заходи коментувати, їхати до Москви і вести ефір російської служби, а можу те ж саме робити в ефірі української. Панове, наскільки ви відчуваєте, може, якийсь ентузіазм з приводу того, що російська політична реальність перемістилася в Україну так швидко?

Я радий дізнатися з прес-марафону Зеленського, що він теж вранці бігає

Дмитро Сіманський: Колись я домовився як журналіст про інтерв’ю з Юлією Тимошенко. Вона мала включатися в прямий ефір. І ось вмикають, продюсери кажуть, що Тимошенко на лінії. Це був, здається, 2001 рік. І я чую такі звуки: е-хе, е-хе... Я питаю: вам зле? Вона каже: ні, я біжу. У такий спосіб вся країна дізналася, що Юлія Тимошенко теж займається спортом. Я радий дізнатися з пресмарафону Зеленського, що він теж вранці бігає.

Якщо ж проводити паралелі між Росією і Україною, то мені здається, що Зеленський з точки зору ефективної комунікації сьогодні обіграв Путіна. Він перевершив кількість медіа-контактів, які дозволяв собі Путін. Зеленський з точки зору формату бездоганний.

Життя змінилося, політики змінилися, а журналісти перестали бути «жерцями слова». Журналісти чомусь застрягли у старому світі лінотипів і цензорів.

Юрій Гудименко: Мені здалося, що сьогодні ми побачили дуже цікаву річ і дуже для нас важливу. Ми сьогодні побачили, як імітація президента України спілкується з імітацією українських журналістів. Не всіх, але дуже багатьох.

Зеленський з самого початку ставився до журналістів в принципі з, можна сказати, зневагою. Історія з вашими колегами Радіо Свобода, історія з реакцією на це, і сьогодні це теж, на жаль, було.

Проблема полягає в тому, що журналістська спільнота не змогла виробити єдиної комунікації і дати єдиної відповіді. Всі знають, що президент хамить журналістам, всі знають, що прессекретарка може відштовхнути, перебити, сказати, що це незручне питання, давайте його знімемо, а журналісти будуть сидіти, «їсти», сміятись.

До Порошенка приходили журналісти у футболках «Я вам не дорогенька», робили якісь акції протесту, робили ще щось. Я не хочу захищати Порошенка, але якби Порошенко вийшов і сказав, що, пацани, я слухаю телефони журналістів, тут був би такий скандал!

– Може, вони ставилися до Петра Порошенка як до політичного діяча, тому й такі були вимоги. Рівень у вимогах різний до Зеленського і до Порошенка?

Я вірю Зеленському і вірю у щирість його намірів. Але я не дуже вірю, що йому вдасться змінити поведінку Росії

Дмитро Сіманський: Зеленський як політик – продукт нового світу нових, інших виборців. Світу новітніх комунікаційних технологій, світу соціальних мереж, де Зеленський-людина реагує на питання, які ставлять Зеленському-політику.

Я вірю Зеленському і вірю у щирість його намірів. Але я не дуже вірю, що йому вдасться змінити поведінку Росії, яка ніколи не давала приводів запідозрити, що вона чесна, цивілізаційна, відповідальна і тому подібне. З часів раннього Кучми це влада, яка найбільше реагує на настрої суспільства. Ці, принаймні, дивляться соцмережі, реагують.

Кейс Пашинського дуже мало відрізняється від кейсу Саакашвілі, кейсу Корбана чи кейсу Тимошенко, чи кейса Луценка. За політичну опозицію. Саме це мені не подобається. Якщо президент Зеленський, його команда і генпрокурор Рябошапка будуть це продовжувати, то цей кредит довіри і підтримки дуже швидко вичерпається. Зробити нове, використовуючи інструменти попередників – нічого путнього з цього не вийде. Вони поводилися рівно так само. Єдине – що вони не розповідали, що з цього приводу проводили наради в офісі президента.

Зеленський прямим текстом сказав, що він прослуховує телефони, читає роздруківки людей

Юрій Гудименко: Проблема в тому, я також вірю, що він хоче зробити те, про що говорить. Але він (Зеленський – ред.) не здатен цього зробити, не здатен осягнути того, що він не здатен цього зробити, може вийти ще гірше, якби він нічого не робив у цьому напрямку.

Учора Зеленський зустрічався з ветеранами, частина з яких підтримує зараз «Майдан». Він там прямим текстом сказав, що він прослуховує телефони, читає роздруківки людей, які організовують це! І ще він сказав, що він хоче зробити все, що завгодно, щоб поговорити з Путіним, і після цієї розмови станеться щось неймовірне, що Путін, скоріш за все, піде на його умови. Я в це не вірю!

Вийдемо на вулиці і спитаємо 100 людей про Коломойського



Навіщо був цей марафон сьогодні? Ми побачили, що людина взяла на себе відповідальність – пішла у президента, публічно зізнавшись сьогодні, що він не знав повноважень президента!

Половину тез Зеленського сьогодні щодо внутрішньої політики руйнується одним прізвищем – Коломойський.

Коли він заявляє представникам видання «Нового времени», що «вашим власником є громадянин Чехії», можна запитати: власник «1+1» є громадянином Ізраїлю і громадянином Кіпру?

Коли він каже: вийдемо на вулиці і спитаємо 100 людей про Пашинського, то вийдемо на вулиці і спитаємо 100 людей про Коломойського. Що буде далі?

– Пане Щербина, які ваші враження? Ми говоримо не про їжу, а про якість президентського спілкування з журналістами.

Сергій Щербина: Похарчуватися не встигли. Хоча президент запрошував. Ніхто не платив з нас за цю їжу. Все принесли співробітники фуд-корту. Я так розумію, що це, напевне, на замовлення організаторів заходу.

Незвично і не дуже зрозумілий формат



Щодо вражень. Перше, що впало в очі, що президент дуже втомлений. Щодо самого формату, то мені це незвично і не дуже зрозумілий формат. Однак з позитивів – кожен журналіст міг поставити запитання. Таким чином немає тієї більше проблеми, яка зазвичай була в цій історії після пресконференцій, коли комусь дали поставити запитання, а комусь – ні. Мені видається, що такий формат був обраний – це десь така сама історія, як з дебатами перед президентськими виборами, коли всі вважали, що Зеленський не піде на ці дебати, що Зеленський буде ховатися, а він зробив те, що зробив.