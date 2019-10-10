Зеленський: «запитайте: Пашинський – бандит? 100 людей скажуть – так»

Президент України Володимир Зеленський розповів про своє бачення розслідування інциденту з участю депутата Верховної Ради восьмого скликання Сергієм Пашинським.

«Вийдіть на вулицю і запитайте: Пашинський – це бандит чи ні? Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте – 100 людей скажуть «так»… Я ж не впливаю? Не впливаю. Ну і все», – сказав Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня.

Президент також пояснив, як бачить реалізацію своєї передвиборчої тези «весна прийде – саджати будемо».

«Хочу вам пояснити про «посадку», «весна прийде». Коли я прийшов, я думав, на другий день ми будемо всіх саджати, всіх корупціонерів. При цьому перші наручники, які одягли за мене – всі навколо сказали «ай-яй-яй», президент не має права впливати на правоохоронні органи. Окей. А я можу збирати нараду і говорити з правоохоронцями, які в них дії? А так можна. Так це за законом? За законом. А якщо ходить бандит по вулиці і мені дзвонять усі і кажуть – ця людина вбиває, бере ще, вона була депутатом, я можу їм сказати: де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже обережно», – розповів президент України.

9 жовтня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що з лютого 2017 року до вересня 2019 року Генеральна прокуратура України «модерувала» розслідування інциденту з участю Сергія Пашинського «на користь народного депутата».

7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, до 4 грудня, без можливості застави.

4 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутатові через стрілянину, що сталася 31 грудня 2016 року, внаслідок якої інший учасник конфлікту В’ячеслав Хімікус був поранений в ногу.

На початку січня 2017 року Пашинський повідомив про напад на нього ввечері 31 грудня 2016 року. За його версією, яка повторює повідомлення поліції Київської області про з’ясування обставин нападу, депутат, ледь не врізавшись у темряві на лісовій дорозі в авто з вимкненими габаритними вогнями, попросив чоловіків біля нього ввімкнути ці вогні, після чого один із чоловіків, вочевидь нетверезий, кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами.

За словами Пашинського, він здійснив попереджувальний постріл у повітря зі свого легального пістолета, але нападник ударив депутата пляшкою по голові; той, упавши, вже лежачи вистрілив нападникові в ногу. Після того депутат надав пораненому медичну допомогу і викликав швидку допомогу і поліцію.

Натомість постраждалий учасник інциденту стверджував, що попереджувального пострілу Пашинський не робив. За його версією, він допомагав незнайомцеві заштовхнути автомобіль, який заглух, на узбіччя дороги, коли машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!». Хімікус стверджував, що, якби не вдарив Пашинського, куля була б у нього не у стегні, а у грудях.

У 2017 році Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Сергія Пашинського. А в листопаді 2018 В’ячеславу Хімікусу повідомили про підозру в хуліганстві. Після того справу проти Пашинського ще раз поновили, закрили і нещодавно знову поновили з новою кваліфікацією.