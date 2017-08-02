Рішення ГПУ – Пашинський лише оборонявся. А якби не був депутатом?

Генеральна прокуратура закрила провадження щодо стрілянини за участі депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського, який наприкінці минулого року прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу на трасі під Києвом. Тоді парламентарій заявив, що був змушений оборонятись – після словесної перепалки Хімікус ударив його по голові пляшкою. Слідчі також дійшли висновку, що Пашинський закону не порушив, а от Хімікус діяв суспільно небезпечно. Тепер депутат вимагає ще й оштрафувати за нецензурну лайку чоловіка, якому прострелив ногу. Постраждалий Хімікус каже, що не здивований і оскаржуватиме рішення ГПУ.

Сергій Пашинський стверджує, що за сім місяців, які минули після інциденту, він взяв участь у понад 50 годинах слідчих дій. І численні допити, експерименти та експертизи «підтвердили правомірність його дій», написав у Facebook голова комітету з питань національної безпеки і оборони.

Він також подякував популярним блогерам Роману Шрайку, Сергію Іванову, Карлу Волоху та журналістам Юрію Бутусову та Сергію Щербині за те, що ті були понятими під час проведення слідчих дій.

Що кажуть блогери?

Карл Волох підтвердив, що бачив експеримент, коли слідство разом із Пашинським та свідком у справі, водієм мікроавтобуса Олійником, відтворювало на трасі події новорічної ночі. Про присутність його та інших попросив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Він сказав, що в будь-якому разі, яке б рішення не ухвалили слідчі, все одно будуть невдоволені і буде галас. І раз так, йому було б зручніше, щоб там були присутні люди, які більш-менш мають авторитет», – пояснює Волох.

За словами блогера, експеримент був об’єктивно відображеним у протоколі – «нікого не залякували і не перекручували».

За словами свідка експерименту, версії обох сторін конфлікту (Хімікус був у лікарні на час експерименту і своє бачення озвучив згодом) збігаються на 90-95%. І в головному, що спершу був удар пляшкою і лише потім постріл, вони збігаються. Різняться лише у викладі подій, які передували цьому.

«Справа не закінчилась обвинувальним актом на адресу Хімікуса. Очевидно, слідство взяло до уваги, що він міг сприйняти зброю в руках Пашинського також як загрозу для себе. І, відповідно, пішов на цю агресію, на цей удар пляшкою по голові Пашинського», – сказав Волох.

Роман Шрайк на цю ж тему написав, що не має повної довіри ні до версії Пашинського, ні до слів Хімікуса, проте більше схильний вірити останньому. Їхні ж версії відрізняються, в основному, тим, хто кого називає ініціатором агресії, додав Шрайк.

«Питання, відповіді на які у мене немає: якщо ви отримали пляшкою по голові, то чи повинен вважатись виправданою самообороною зустрічний вистріл; чи важливі розбіжності в свідченнях – що саме кричав Пашинський перед першим вистрілом і з якою метою вистрілив?», – написав Шрайк у Facebook.

«Все дозволено, тому що з «Народного фронту» – Хімікус

В’ячеслав Хімікус, якого суд (хоч і не відразу) визнав постраждалим, рішенню Генеральної прокуратури не дивується. Каже: якби Пашинський не був депутатом провладної партії, він «сів би в новорічну ніч».

«Чому можна дивуватись у цій країні? Спочатку ми були сепаратистами, потім алголіками, потім ще щось там. А страшна істота їздить на Мерседесі, і їй все дозволено, тому що воно з «Народного фронту», – сказав Радіо Свобода Хімікус.

Історія так швидко не закінчиться, каже постраждалий, він планує оскаржувати закриття справи. А бажання депутата почати ще одне провадження, аби його оштрафували за нецензурну лайку як хуліганство, Хімікус називає «верхом цинізму». Адже першою його «обматюкала» дружина депутата, каже він.

«А я, і будь-яка нормальна людина, коли бачить пістолета, буде оборонятись. Ще все попереду, мабуть, ще і 15 діб отримаю», – сказав він.

За Хімікусом стоїть Портнов – Геращенко

Однопартієць Пашинського, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає політичними заявами слова В’ячеслава Хімікуса про те, що належність депутата до «Народного фронту» впливала на перебіг слідства.

«Якщо б пан Хімікус не використав пляшку і не вдарив по голові пана Пашинського, то цілим би був і Пашинський, і Хімікус», – сказав Геращенко.

Геращенко каже, що на позицію Хімікуса впливає те, що за ним стоїть Андрій Портнов – юрист, колишній заступник голови адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича.

Андрій Портнов дійсно активно бере участь і висвітлює перебіг справи навколо Пашинського та Хімікуса на своїй сторінці у Facebook.

Фактор великого чиновника – політолог

На думку директора Агентства моделювання ситуацій Віталія Бали, рішення прокуратури у цій справі свідчить, що не всі громадяни в Україні рівні перед законом.

«Це моя суб’єктивна думка, що зіграв, як завжди, як це було протягом усіх років існування УРСР, так і в історії новітньої історії, фактор великого чиновника», – каже Бала.

А позафракційний депутат Віктор Чумак назвав постанову ГПУ прецедентом, який згодом зможуть використовувати інші громадяни для захисту своїх прав. Адже слідство, фактично, «прирівняло застосування вогнепальної зброї до дрібного хуліганства у вигляді брудної лайки», написав Чумак у Facebook.

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