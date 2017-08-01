Пашинський заявив про закриття провадження щодо стрілянини за його участі через відсутність складу злочину

Генеральна прокуратура закрила провадження щодо стрілянини за участі депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського, в результаті якого той поранив В’ячеслава Хімікуса. Про це депутат написав у Facebook, долучивши документ про закриття провадження, де таке рішення пояснюється відсутністю складу правопорушення в діях Пашинського, Хімікуса та ще однієї особи.

Між тим, депутат написав про намір ініціювати ще одне провадження.

«Кримінальна справа закрита, до органів поліції спрямовані матеріали для притягнення Хімікуса В.Е. до адміністративної відповідальності за хуліганство», – зазначив він.

Згодом у коментарі у Twitter речниця генпрокурора Лариса Сарган підтвердила інформацію про закриття справи.

31 грудня минулого року на трасі під Києвом сталася сутичка, в результаті якої депутат Сергій Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу. Пашинський наголошує на самозахисті, до якого він, за його словами, вимушений був вдатися. Поранений же стверджує, що зброю депутат застосував зненацька й невиправдано.