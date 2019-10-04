ДБР повідомило ексдепутату про підозру за стрілянину в 2016 році

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутату України через стрілянину, вчинену 31 грудня 2016 року. Про це йдеться в повідомленні ДБР 4 жовтня.

Згідно з повідомленням, внаслідок словесного конфлікту народний депутат вистрілив у ногу чоловікові, завдавши йому тим самим вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги.

«Згідно з висновком судово-медичної експертизи завдані тілесні ушкодження є тяжкими», – йдеться в заяві.

Як зазначають у відомстві, Бюро просить суд взяти експарламентаря під арешт.

Цю новину також прокоментував директор ДБР Роман Труба.

«Особливих підходів у розслідуванні злочинів в нашій країні ні до кого не буде. Народний депутат – відповідай за свої вчинки», – заявив він.

ДБР не називає імені народного депутата 5-8 скликань Верховної Ради, однак обставини справи вказують на те, що йдеться про члена парламентської фракції «Народного фронту» у 8 скликанні Сергія Пашинського.

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На початку січня 2017 року Пашинський повідомив про напад на нього ввечері 31 грудня 2016 року. За його версією, яка повторює повідомлення поліції Київської області про з’ясування обставин нападу, депутат, ледь не врізавшись у темряві на лісовій дорозі в авто з вимкненими габаритними вогнями, попросив чоловіків біля нього ввімкнути ці вогні, після чого один із чоловіків, вочевидь нетверезий, кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами.

За словами Пашинського, він здійснив попереджувальний постріл у повітря зі свого легального пістолета, але нападник ударив депутата пляшкою по голові; той, упавши, вже лежачи вистрілив нападникові в ногу. Після того депутат надав пораненому медичну допомогу і викликав швидку допомогу і поліцію.

Натомість постраждалий учасник інциденту на ім’я В’ячеслав Хімікус стверджував, що попереджувального пострілу Пашинський не робив. За його версією, він допомагав незнайомцю заштовхнути автомобіль, який заглух, на узбіччя дороги, коли машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!». Хімікус стверджував, що, якби не вдарив Пашинського, куля була б у нього не у стегні, а у грудях.

В серпні 2017 року Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Сергія Пашинського. А в листопаді 2018 В’ячеславу Хімікусу повідомили про підозру в хуліганстві.