Поліція повідомила про обшуки на кількох підприємствах оборонного комплексу

Співробітники Нацполіції та Державного бюро розслідувань 2 жовтня провели низку санкціонованих обшуків на підприємствах оборонного комплексу, повідомила пресслужба Нацполіції,

«Слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів під час закупівлі комплектуючих до бронетанкової техніки. Сума збитків встановлюється», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, обшуки проходили на підприємствах у Києві та Житомирі.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про проведення розслідування справи про махінації в оборонній сфері.

У лютому держконцерн «Укроборонпром», що об’єднує понад 100 підприємств, опинився у центрі скандалу після того, як журналісти антикорупційного проекту «Bihus.info» опублікували розслідування про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.