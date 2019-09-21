Питання підпорядкування «Укроборонпрому» ще не вирішене, розробляється стратегія – міністр

Стратегія державного концерну «Укроборонпром» продовжує розроблятися, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Є напрацювання цієї стратегії. Я вже не працюю в «Укроборонпромі». Тобто я був членом наглядової ради якийсь період часу, але я знаю, що вона розробляється і йде дуже активна робота з цього», – сказав міністр оборони в етері програми «Суботнє інтерв'ю».

Крім того, він зазначив, що питання підпорядкування концерну наразі не вирішене. За його словами, це компетенція керівництва держави.

«Це питання керівництва держави, Кабміну, президента, РНБО. Наразі ця політика напрацьовується», – сказав Загороднюк.

Водночас взаємовідносини «Укроборонпрому» і Міністерства оборони він означив як співпрацю «постачальника» і «замовника».

«Є питання Міноборони як замовника. Вони чітко визначені. Тобто ми є замовником – ми платимо гроші і отримуємо продукцію. Ці відносини такими й залишаться. Тобто ми, звичайно, є стратегічним замовником, а вони є нашим стратегічним постачальником. І ми, звичайно, будемо ці відносини структурувати таким чином, щоб вони були ефективні», – зазначив Загороднюк.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, заявив, що функцію акціонера підприємства буде виконувати Міністерство оборони України.

Утім, голова державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус виступив проти цього.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.

У лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти антикорупційного проекту «Bihus.info» опублікували розслідування про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.