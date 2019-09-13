Голова «Укроборонпрому» виступає проти підпорядкування концерну Міноборони

Голова державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус виступає проти того, щоб акціонером концерну було Міністерство оборони України. Він сказав про це Радіо Свобода 13 вересня у кулуарах форуму «Ялтинської європейської стратегії» 13 вересня в Києві.

«Зараз акціонером, можна так сказати, «Укроборонпрому» є Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства. І думка про те, що це може бути Міністерство оборони – це не є остаточне рішення. На мою думку, в Міноборони є конфлікт інтересів, і в Міністерства оборони також є інші оборонні підприємства, які в дуже поганому стані. Тому в Міноборони, на жаль, нема якісного підходу до управління державними підприємствами. Тому я б хотів, щоб «Укроборонпром» залишився під Міністерством економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства», – сказав Абромавичус.

Минулого тижня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, як будуть реформувати державний концерн «Укроборонпром». За його словами, функцію акціонера підприємства буде виконувати Міністерство оборони.

«Наразі акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв’язок із президентом», – розповів Данилюк і додав, що це рішення «затвердили».

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.

У лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти антикорупційного проекту «Bihus.info» опублікували розслідування про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.