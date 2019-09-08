Секретар РНБО розповів про реформування «Укроборонпрому»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, як будуть реформувати державний концерн «Укроборонпром». За його словами, функцію акціонера підприємства буде виконувати Міністерство оборони.

«Наразі акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв’язок із президентом», – розповів Данилюк і додав, що це рішення «затвердили».

Також Олександр Данилюк наголосив, що на підприємство чекає оптимізація.

«Зараз призначено нового керівника, тому зараз він формує нову команду, які розуміють як побудувати процеси. Буде дуже серйозна оптимізація. «Укроборонпром» буде працювати в інтересах держави. Стосовно старої ідеї –ліквідовувати не ліквідовувати. Дивіться: є державні підприємства, врешті-решт що не працює – треба ліквідувати, але те, що залишиться і буде костяком нового «Укроборонпрому», – сказав він.

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Державна компанія «як і будь-який бізнес» має ефективно працювати, акцентував Данилюк. За його словами, головна мета перетворень – зробити компанію «надійною» і «конкурентоздатною» як всередині країни, так і на зовнішніх ринках.

«Найбільш правильна модель – перетворити це в холдинг, де чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається керівництво, як оцінюєтеся його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це має бути як в нормальному бізнесі побудовано за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити. Часто спілкуємося і з новим керівником «Укроборонпрому», проговорюємо питання: де хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування «Укроборонпрому», – сказав Данилюк.

У Генеральній прокуратурі України 22 липня повідомляли, що cпівробітники Генпрокуратури спільно з СБУ провели обшуки в службових приміщеннях Кабміну, Держприкордонслужби, Фіскальної служби і підприємства «Спецтехноекспорт» у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів на суму понад 6 мільйонів доларів, в якому фігурує ДП «Укроборонпром».

Перед тим, 22 травня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що Кабінет міністрів виділив 32 мільйони гривень на аудит «Укроборонпрому».

Тодішній президент Петро Порошенко 6 березня повідомляв на засіданні РНБО, що Україна ініціює міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром». 16 березня він указом увів у дію рішення РНБО щодо цього аудиту.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.

У лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти антикорупційного проекту «Bihus.info» опублікували розслідування про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.