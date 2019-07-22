У будівлях уряду, ДФС, прикордонної служби та у «Спецтехноекспорті» проходять обшуки – ГПУ

Співробітники Генпрокуратури спільно з СБУ у понеділок проводять обшуки в службових приміщеннях Кабміну, Держприкордонслужби, фіскальної служби та підприємства «Спецтехноекспорт», йдеться у пресслужбі ГПУ.

«Слідчі дії спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що обшуки проходять у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів на суму понад 6 мільйонів доларів, в якому фігурує ДП «Укроборонпром».

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників в галузі оборонної промисловості, зокрема, із розробки та виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності та експортно-імпортних операцій.

У лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.