Міністр оборони України пояснив, як відбуватиметься розведення військ

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, визначальним для української сторони буде те, щоб розведення сил відбувалося з обох боків лінії розмежування. Також міністр оборони наголосив, що «це не відступ, а розведення».

«По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно», – сказав він.

Як зазначив Загороднюк, Генеральний штаб наразі працює над планом розведення, який має врахувати всі ризики. Він додав, що згодом цей план буде «представлено».

«І звичайно, щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, буде йти пояснення, буде йти проробляння всіх технічних питань, логістичних питань, питань безпеки і так далі... Це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими, і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки. Це, звичайно, буде пророблено правильно для того, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо слідкувати за тим, щоб та сторона також це робила», – зазначив міністр оборони.

Загороднюк зауважив, що військові, з якими це питання обговорювали, сприймають його частиною стратегії.

«Ті, з ким ми спілкувалися, ставляться до цього, як до стратегії, яка є. По-перше, це питання їхньої безпеки також. Тому що, якщо буде розведено, то розведено за тими правилами та відслідковано, то відстань збільшиться. Звичайно, це знизить багато ризиків», – сказав він.



Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Повністю інтерв’ю з міністром оборони України Андрієм Загороднюком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» на телеканалі «Еспресо TV» у суботу, 21 вересня.