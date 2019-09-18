Міністр оборони розповів про плани вирішення проблеми з житлом для військових

Міністр оборони Україні Андрій Загороднюк розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, що одним з першочергових питань, які потрібно вирішити, є питання житлового забезпечення військовослужбовців.

«Якщо запитати у військовослужбовців, то багато з них, якщо не більшість, скажуть, що житлове забезпечення – це питання №1. Ми говоримо, в першу чергу, про штатно-посадове житло. Наприклад, в західних країнах прийняті трирічні ротації. Це коли військовослужбовець змінює місце розташування і взагалі його функції кожні три роки. Як правило, це йде по наростаючій – він підвищує свою роботу і важливість, і відповідальність, і так далі. Або змінює місце. Тобто він спочатку працює в одному підрозділі, далі йде в інший підрозділ і так далі. І з цим пов’язані переїзди дуже часто. Невирішення цього питання взагалі демотивує дуже сильно військовослужбовців, залишатися і переїжджати, взагалі підписувати контракт», – розповів міністр.

За його словами, в питанні фінансування будівництва житла для військових у міністерстві сподіваються на часткову допомогу від союзників, але в першу чергу розраховують на власні сили.

«Питання полягає в ефективності використання коштів. У нас багато, чесно кажучи, було випадків, коли кошти використовуватися не дуже ефективно. На жаль, є питання з тим, яким чином відслідковувалися контракти, договори на будівництво, яким чином взагалі велися проекти, де будувалося житло, як воно закінчувалося, скільки йшло, скільки воно коштувало і так далі», – зазначив Загороднюк.

Він додав, що у міністерстві вже розпочали аудит, а далі будуть планувати розвиток житлового забезбечення. За словами Загороднюка, якщо почати будувати зараз, то перші будинки можуть здати наступного року.

«Але питання в тому, що в нас є незавершене будівництво зараз. Ми маємо завершити ті проекти, які зараз вже є. У нас велика кількість незавершеного будівництва. І це також проблема. Тому що були «заморожені» великі кошти. Багато з підрядників просто або затримують, або відмовляються, або просто покидають. І закінчення цих проектів – це, звичайно, питання», – розповів глава Міноборони.

Міністр також вважає неправильним, що суд заблокував перехід на нову модель харчування.

«Ми вважаємо, що та модель, яка є, працює. Я тільки повернувся зі сходу. І в кожній частині, в якій ми були, я питав, чи подобається їм каталог. Просто простих кухарів, простих військовослужбовців. Не керівництво, а простих солдатів. Ми обходили частини, заходили на кухні, і я у кожного питав: скажіть, будь ласка, ви харчуєтеся за каталогом? Вони кажуть: так. Чи подобається вам, чи покращилося? Всі кажуть (всі абсолютно!), з ким ми спілкувалися, про те, що каталог – це дійсно це поліпшення, їм подобається, і вони ні за яких причин не хотіли від нього відходити. Але суд заборонив. Ми будемо з цим працювати. Тому що ми вважаємо, що це неправильне рішення. Ми будемо оскаржувати, будемо пробивати. Тому що ми вважаємо цю модель абсолютно правильною», – наголосив Загороднюк.

У липні Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію наказу Міністерства оборони від 3 березня цього року «Про перехід військових частин Збройних сил України (ЗСУ) на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році».

Позивачем у справі виступив «суб’єкт господарської діяльності», який раніше, до впровадження реформи, постачав продукти харчування у ЗСУ.

29 серпня Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Андрія Загороднюка на посаді міністра оборони України. Він був позаштатним радником президента, екскерівником проектного офісу реформ Міноборони. Попередником Загороднюка був Степан Полторак.

Повністю інтерв’ю з міністром оборони України Андрієм Загороднюком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 21 вересня.