Міністр оборони Загороднюк заявив, що закінчив військову кафедру

Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів у інтерв’ю Радіо Свобода, що не служив у армії, проте закінчив військову кафедру.

«Я – молодший лейтенант запасу. Я був на військовій кафедрі. Я поступив в 16 років на юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Там була військова кафедра. З першого року я пішов на військову кафедру і до кінця. Закінчив і отримав звання молодшого лейтенанта», пояснив міністр.

Таким чином глава Міноборони відповів на критику, що його було призначено на цю посаду, хоч він не військовий.

29 серпня Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Андрія Загороднюка на посаді міністра оборони України. Він був позаштатним радником президента, екскерівником проектного офісу реформ Міноборони. Попередником Загороднюка був Степан Полторак.

Повністю інтерв’ю з міністром оборони України Андрієм Загороднюком слухайте на "Радіо НВ" в суботу, 21 вересня, о 12:00.