Міністр оборони заперечив вплив Коломойського на його призначення

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заперечив інформацію про те, що до його призначення на посаду причетний олігарх Ігор Коломойський. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я ніколи не бачив цієї людини. Ніколи з ним не спілкувався. Ані вживу, ані телефоном, ані ще якимось іншим способом. Тому це просто вигадки. Єдине, що вони базуються на тому, що мій батько працює в «Укрнафті». Це правда, він дійсно працює в «Укрнафті», у спостережній раді. Він – геолог, голова Спілки геологів України вже років 15 чи 20. Його запрошували радником у різні структури колись. Він один із найвідоміших геологів в Україні. Оскільки «Укрнафта» є нафтогазовою структурою, то його запросили. Але немає жодної... Це не пов’язано з призначенням чи ніяким іншим чином», – зазначив Загороднюк.

За словами міністра оборони, на посаду його рекомендував теперішній голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він додав, що під час зустрічі з президентом розповів, яким бачить «розвиток ЗСУ, Міноборони і взагалі стратегію оборони держави».

«Із президентом Зеленським мене познайомив Давид Арахамія. Він підбирав різні кандидатури на різні посади. Не підбирав, а рекомендував. І він запропонував зустрітися. Тоді це ще був, наскільки я знаю, великий список. Там десь інтерв’ювали 30 осіб, може, навіть більше. І він запропонував зустрітися. Коли я зустрівся перший раз, я сказав, що я не знаю, чи він зупиниться в своєму виборі на мені, але я хотів просто розказати, яким чином я бачу розвиток ЗСУ. Тому що у нас було багато напрацювань, коли ми працювали з командою реформ», – зазначив він.

Після призначення Андрія Загороднюка міністром оборони низка ЗМІ пов’язали це з тим, що його батько працює в наглядовій раді «Укрнафти», значний відсоток акцій якої належать структурам олігарха Ігоря Коломойського.

29 серпня Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Андрія Загороднюка на посаді міністра оборони України. Він був позаштатним радником президента, екскерівником проектного офісу реформ Міноборони. Попередником Загороднюка був Степан Полторак.

Повністю інтерв’ю з міністром оборони України Андрієм Загороднюком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 21 вересня.