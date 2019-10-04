Труба заперечує, що ДБР звертається до Росії по допомогу в справі щодо «Керченської кризи»

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заперечує, що його відомство мало плани звернутися до Росії про правову допомогу. Про це він заявив у своєму Телеграмі 4 жовтня у відповідь на заяву партії «Європейська солідарність».

«Ми ніколи не обговорювали варіант звернення до Російської Федерації для отримання правової допомоги у жодному кримінальному провадженні. До речі, тим, хто прослуховував мій кабінет, це чудово відомо. Петро Порошенко побудував одну просту лінію захисту – прив’язати до ДБР «російський слід». Через цю призму він буде коментувати усі провадження, в яких є учасником – мабуть, інших аргументів у нього не залишилося», – заявив Труба, маючи на увазі свою попередню заяву про те, що в його кабінеті знайшли апаратуру для прослуховування.

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Директор ДБР наголосив, що «російського сліду» в роботі бюро немає, тож Порошенку «варто знайти інше пояснення для залучення до свого захисту російського адвоката».​

Раніше 4 жовтня партія «Європейська солідарність» повідомила, що до захисту п’ятого президента України, народного депутата і голову партії Петра Порошенка долучився відомий російський адвокат Ілля Новіков. Сам адвокат також підтвердив цю новину.

У партії повідомили, що таке рішення пов’язане з наміром ДБР «звернутися за правовою допомогою до країни-агресора, зокрема у кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року».

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У серпні Державне бюро розслідувань підтвердило Радіо Свобода, що працює над 12 провадженнями щодо ймовірних зловживань з боку попереднього керівництва держави, зокрема, п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше директор бюро Роман Труба говорив про 11. Водночас, у Генпрокуратурі заявляли, що у всіх провадженнях Порошенко фігурує виключно як свідок.

13 вересня Порошенко приходив на допит у ДБР.

П’ятий президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».