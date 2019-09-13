Полозов: моряків почали допитувати в ДБР у справі про «керченський інцидент» за заявою Портнова

Звільнених із російського ув’язнення українських військових моряків почали допитувати в Державному бюро розслідувань у межах провадження про «керченський інцидент», повідомив координатор групи захисту моряків, російський адвокат Микола Полозов у Facebook.

«У ці дні в Києві слідчі ДБР почали допитувати нещодавно звільнених українських військових моряків у справі про «керченський інцидент», порушеній за заявою колишнього заступника голови адміністрації президента [Віктора] Януковича [Андрія] Портнова», – написав Полозов.

Радіо Свобода наразі не вдалося отримати коментар від Державного бюро розслідувань.

У листопаді 2018 року Росія затримала три українські кораблі та 24 військових моряків біля Керченської протоки.

7 вересня в межах обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців. Серед них були українські моряки.