Українські моряки зібрали кошти на допомогу засудженому в Росії активісту Котову

Українські військові моряки, які понад дев’ять місяців провели в московському СІЗО і минулого тижня повернулися в Україну після обміну між Києвом і Москвою, зібрали гроші на підтримку засудженого в Москві російського активіста Костянтина Котова, повідомляє у фейсбуці Микола Полозов – один з адвокатів моряків.

Котов був одним із тих активістів, які допомагали морякам передачами в московському СІЗО. Він також приходив до них на суди, стояв у пікетах на підтримку політв’язнів українців і кримських татар, пише Полозов. Крім того, Костянтин Котов брав участь у пікетах з вимогою обміну між Росією і Україною за формулою «всіх на всіх».

У серпні – після московських масових акцій протесту – Котов був заарештований і засуджений до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням в неодноразових порушеннях на мітингах.

Українські моряки «на знак вдячності і подяки за його підтримку в той момент, коли вони самі перебували в тюрмі», як написав Полозов, зібрали на його підтримку майже 26 тисяч рублів і більше ніж 12 тисяч гривень.

24 українських військовослужбовців захопили російські прикордонники в Чорному морі в листопаді 2018 року. Їх звинуватили в незаконному перетині російського кордону і відправили в СІЗО. Ніхто з них не визнав провини, українські моряки називали себе військовополоненими. 7 вересня вони увійшли в число 35 українських громадян, яких Росія обміняла на 35 осіб, виданих їй Україною.