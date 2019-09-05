У Росії активіста засудили до 4 років колонії за порушення правил проведення акцій протесту

Суд у столиці Росії Москві 5 вересня засудив до 4 років колонії загального режиму учасника протестів Костянтина Котова, передає кореспондент Радіо Свобода. Активіст був визнаний винним у неодноразовому порушенні правил проведення акцій протесту.

Від березня до серпня активіста неодноразово затримувала поліція в Москві.

6 березня він був оштрафований за акцію на підтримку обвинуваченого в нападі на офіс владної партії «Єдина Росія» аспіранта Азата Міфтахова. У травні Котов був заарештований на п’ять діб за пікетування будівлі ФСБ. У червні – за участь в акції на підтримку обвинуваченого в розповсюдженні наркотиків журналіста-розслідувача Івана Голунова. У липні – заарештований на 10 діб за заклик до акції на підтримку кандидатів на місцевих виборах у Москві. У серпні Котов був затриманий після того, як вийшов на неузгоджену акцію протесту біля будівлі Адміністрації президента в центрі Москви після узгодженого мітингу на проспекті Сахарова.

Прокуратура вимагала засудити його на чотири з половиною роки позбавлення волі.

Стаття про неодноразове порушення правил проведення акцій протесту з’явилася в Кримінальному кодексі РФ у 2014 році. Першим засудженим став у грудні 2015 року активіст Ільдар Дадін. Вирок був скасований Верховним судом, Конституційний суд роз'яснив, що застосовувати статтю про неодноразові порушення можна тільки в разі, якщо вони не були формальними і порушували права громадян.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Котова політичним в’язнем.