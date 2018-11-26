Українські військові катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», затримані 25 листопада в результаті акту агресії Росії в районі Керченської протоки, доставлені в Керченський порт. Кораблі тримають на стоянці суден «Генмол» на території прикордонної служби ФСБ Росії в центрі Керчі, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії». Напередодні ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Росії зробили «відверто агресивні дії» проти кораблів ВМС України, які переходили з порту Одеси до Маріуполя. Зокрема, російський прикордонний катер «Дон» скоїв таран рейдового буксира ВМСУ «Яни Капу». При цьому управління ФСБ Росії по Криму стверджує, що три українських військових кораблі 25 листопада «незаконно перетнули держкордон Росії» і здійснювали «небезпечні маневри» на шляху до Керченської протоки. Пізніше Росія перекрила Керченську протоку для проходу цивільних суден через ситуацію з трьома українськими військовими кораблями. При цьому Росія пропустила через протоку троє своїх суден, продовжуючи блокувати прохід українських військових кораблів в акваторію Азовського моря. У Міністерстві закордонних справ України розкритикували дії Росії на Чорному та Азовському морях після інциденту 25 листопада. (Відео Reuters)