Луценко розкритикував відкриття провадження щодо нього в ДБР

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко розкритикував рішення Державного бюро розслідувань про відкриття проти нього кримінального провадження.

«Треба мати неабияку фантазію, аби обвинувачувати мене в тому, про що говорить пан Арахамія. Я не закінчував курси в Трускавці. Тому просто спитаю: Як взагалі можна бути акціонером НЕЛЕГАЛЬНОГО казино???» – написав Луценко у фейсбуці 1 жовтня.

Він додав, що «пройшов повну перевірку декларації». «Всі мої доходи і видатки за період перебування у владі підтверджені», – сказав ексгенпрокурор.

Речниця ДБР Анжеліка Іванова в коментарі Радіо Свобода 1 жовтня підтвердила, що Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка

За її словами, провадження зареєстроване за заявою народного депутата України «щодо можливого вчинення кримінального правопорушення колишнім генпрокурором за попередньою змовою з іншими особами, а саме – зловживання службовим становищем шляхом сприяння незаконному зайняттю гральним бізнесом».

Інших деталей провадження, а також прізвища депутата, який подав заяву, вона не повідомила. За даними ЗМІ, заяву до ДБР подав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016-2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня. За словами речниці Луценка Лариси Сарган, наразі він виїхав до Великої Британії для вивчення англійської мови.