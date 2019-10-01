ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка – речниця

Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка, повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова в коментарі Радіо Свобода.

«Дійсно, зареєстроване провадження за заявою народного депутата України чинного щодо можливого вчинення кримінального правопорушення колишнім генпрокурором за попередньою змовою з іншими особами, а саме – зловживання службовим становищем шляхом сприяння незаконному зайняттю гральним бізнесом», – сказала Іванова.

Інших деталей провадження вона не повідомила.

Радіо Свобода намагається отримати коментар представників колишнього очільника ГПУ.

Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016-2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня. За словами речниці Луценка Лариси Сарган, наразі він виїхав до Великої Британії для вивчення англійської мови.