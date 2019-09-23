Аваков заявив про «упередженість формулювань» ДБР щодо Парубія

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про «упередженість формулювань» у провадженні, порушеному Державним бюро розслідувань проти ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

«Справа ДБР по Парубію та Одесі. Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР, – вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду, закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень», – написав Аваков у твітері.

Колишній голова Верховної Ради та народний депутат від «Європейської солідарності» Андрій Парубій повідомив 23 вересня, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо нього через сутички 2 травня 2014 року в Одесі.

«ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає «масовими заворушеннями». Ось такий документ», – написав Парубій у Facebook.

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У документі, який оприлюднив народний депутат, йдеться, що Державне бюро розслідувань з 23 серпня 2019 року здійснює розслідування злочину, передбаченого статтею 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення), «за фактом створення та координування Парубієм А. В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території міста Одеси».

Державне бюро розслідувань наразі офіційно не коментувало інформацію.

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей – шість із них у центрі міста від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в Будинку профспілок на Куликовому полі.