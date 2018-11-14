Новий поворот у справі Пашинський vs. Хімікус: що відомо

Київ – Сьогодні стало відомо, що В’ячеславові Хімікусу, який зазнав вогнепального поранення у сутичці з депутатом від «Народного фронту» Сергієм Пашинським у новорічну річ майже два роки тому, оголосили про підозру у хуліганстві. Цю інформацію підтвердили адвокати обох сторін. У поліції коментувати відмовились, переадресувавши запитання до Генеральної прокуратури. Та, однак, наразі теж мовчить. Радіо Свобода надіслало запит до відомства та очікує на відповідь, а поки що – зібрало для вас усе, що відомо про цю справу майже дворічної давності.

Про те, що В’ячеслав Хімікус віднині підозрюється у нападі на народного депутата Сергія Пашинського, повідомила адвокат Хімікуса Марина Паринова.

«Майже через 2 роки після нещасливої новорічної ночі, коли депутат Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу, поліція вручила підозру. Підозру вона вручила Хімікусу: хуліганив, мовляв, нападав на нардепа, який проїжджав повз у мерседесі, від чого нардеп сильно постраждав», – написала вона у фейсбуці.

Як пояснила Паринова Радіо Свобода, підозра стосується першої частини 296-ї статті Кримінального кодексу – хуліганство. Раніше В’ячеслава Хімікуса підозрювали у дрібному хуліганстві (адміністративна відповідальність), але міськрайонний суд Василькова цю підозру скасував, сказала вона.

У поліції якихось деталей розкривати не стали. Нічого поки що не відповіла і Генеральна прокуратура. Радіо Свобода скерувало їм запит і очікує на відповідь.

Адвокат Сергія Пашинського Сергій Негієвич натомість заявив, що дізнався про вручення підозри Хімікусу із новин.

«Суд відмовився визнати Хімікуса потерпілим. Правоохоронними органами за результатом розслідування всіх подій відомого інциденту складено протокол про адміністративне правопорушення стосовно пана Хімікуса та скеровано до суду. Суд, розглянувши справу, не погодився з кваліфікацією дій Хімікуса як адміністративного правопорушення та фактично зобов’язав слідчих відкрити й розслідувати кримінальне провадження стосовно нього. Таке рішення суду адвокатом Хімікуса оскаржено не було», – написав він у фейсбуці.

А сам Сергій Пашинський назвав справу «фарсом і чорною піар-кампанією».

«Задача адвокатів Хімікуса, яких йому люб’язно надав Портнов, – не допомогти йому, а використати, відправити у в’язницю і зробити з Хімікуса чергову «жертву». Крапку у цій справі має поставити суд», – заявив депутат. (Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича, виступає проти нинішньої влади України, зокрема проти партії «Народний фронт», і активно залучався до згаданої справи проти Сергія Пашинського – ред.)

Справа про стрілянину у новорічну ніч: хронологія

Конфлікт між Пашинським і Хімікусом триває вже майже два роки – інцидент, про який ідеться, трапився 31 грудня 2016-го на трасі під Києвом. За версією депутата, після зауваження про залишене посеред дороги без габаритних вогнів авто невідомий чоловік кинувся на нього із пляшкою, примусивши оборонятися.

В’ячеслав Хімікус, який внаслідок зазнаного поранення потрапив до лікарні, наполягає, що зброю проти нього використали невиправдано і зненацька.

26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила провадження про стрілянину з участю депутата Пашинського, бо не виявила в його діях складу злочину. Суд скасував це рішення у грудні 2017-го і зобов’язав Генпрокуратуру продовжити розслідування злочину.

Після цього, як розповідає Марина Паринова, частину документів прокуратура виділила в окреме провадження і передала його до Нацполіції.

«У результаті склалася ситуація, коли є дві справи: перша – у Генпрокуратурі – за нашою заявою про завдання тяжких тілесних ушкоджень Хімікусу Пашинським (121-а стаття); друга – у поліції – про хуліганство Хімікуса щодо Пашинського. Виходить, одні і ті ж події розслідують два різні відомства», – каже вона.

За словами адвокатки, після оголошення В’ячеславові Хімікусу підозри у другому провадженні слідство триває, і незабаром вона прогнозує передачу провадження до суду. Щодо намірів призначити її підзахисному запобіжний захід Марині Париновій наразі нічого не відомо.

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