Рада ухвалила законопроєкт про право НАБУ і ДБР на прослушку

Верховна Рада 4 жовтня проголосувала на законопроєкт щодо «вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» 1009, який надає Національному антикорупційному бюро та Державно бюро розслідувань право на прослуховування чиновників.

За цей документ висловилися 330 народних депутатів, проти – жодного. Двоє парламентарів утрималися, 44 не голосували.

До законопроєкту в другому читанні подали 30 правок, з них 17 були ухвалені.

Окрім надання НАБУ та ДБР права на прослуховування, законопроєкт скасовує так звані «правки Лозового» від 2017 року, які скорочували терміни досудового розслідування.

29 серпня президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт №1009, що пропонує надати НАБУ і ДБР право самостійно здійснювати прослуховування.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Депутат із фракції «Радикальної партії» Андрій Лозовий подав, а парламент підтримав поправки, які передбачають, що всі процесуальні рішення, які тією чи іншою мірою обмежують права громадян, мають погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді, який ці клопотання розглядає. Також закон обмежував термін розслідування трьома місяцями замість шести.