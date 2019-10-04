Рада розглядає питання про новий склад ЦВК

Верховна Рада України 4 жовтня має намір призначити членів Центральної виборчої комісії. Це питання парламент почав розглядати першим на сьогоднішньому засіданні.

Напередодні кандидатури нових членів ЦВК до Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський.

Голова профільного комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко повідомив, що комітет підтримав внесені президентом кандидатури:

Боярчук Оксану Борисівну,

Буглака Юрія Олександровича,

Гатаулліну Олену Аухатівну,

Гевка Андрія Євгеновича,

Глущенко Вікторію Анатоліївну,

Греня Віталія Вячеславовича,

Діденка Олега Миколайовича,

Дубовика Сергія Олеговича,

Євстігнєєва Андрія Сергійовича,

Єфремову Ірину Олексіївну,

Кармазу Олександру Олександрівну,

Любченка Павла Миколайовича,

Мірошниченка Юрія Романовича,

Перепелюка Володимира Григоровича,

Плукаря Віталія Володимировича,

Постівого Сергія Олександровича,

Фрицького Юрія Олеговича.

13 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії за поданням президента.

Той склад ЦВК пропрацював близько року – від 20 вересня 2018-го. У ЦВК назвали рішення про свій розпуск «політично вмотивованим».

Склад ЦВК затверджують на сім років. До Центрвиборчкому входить 17 членів.