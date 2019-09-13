Рада достроково припинила повноваження всіх членів ЦВК

Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії. Таке рішення депутати ухвалили 341 голосами на засіданні парламенту 13 вересня. «Проти» проголосував 41 депутат (фракції «Європейська солідарність» і «Голос»).

Закон про ЦВК передбачає, що для дострокового припинення повноважень всього складу ЦВК потрібні понад дві третини голосів депутатів.

Голову ЦВК чи інших представників Центральної виборчої комісії у Верховній Раді України при цьому не заслуховували.

Напередодні у Верховній Раді був зареєстрований проєкт постанови авторства 27 депутатів, який базувався на поданні президента Володимира Зеленського.

Проєкт постанови передбачає звільнення з посади всіх членів ЦВК, зважаючи на «вмотивоване подання президента України», який заявив про випадки «необ’єктивності й політичної заангажованості» Центрвиборчкому під час парламентської виборчої кампанії.

Центральна виборча комісія називала свій можливий розпуск «політично вмотивованим рішенням».

Раніше до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх членів Центральної виборчої комісії.

11 вересня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування рекомендував парламенту розглянути це подання.

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України (на семирічний термін) близько року тому – 20 вересня 2018-го.

У 2019 році в Україні відбулися вибори президента і дострокові вибори парламенту, які визнали чесними міжнародні спостерігачі.