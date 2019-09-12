Місцеві вибори і референдум про Донбас. Навіщо Зеленському нова ЦВК

Гості програми «Ваша Свобода»: Олена Дяченко, політичний експерт; Віктор Таран, політичний експерт; Андрій Магера, ексзаступник голови ЦВК; Олександр Качура, народний депутат України («Слуга народу»)

Президент Володимир Зеленський вирішив достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії. Він вважає, що під час виборів до Верховної Ради України ЦВК проявила «необ’єктивність і політичну заангажованість». Напередодні профільний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію про розпуск ЦВК.

Віталій Портников: Таке несподіване загострення ситуації навколо ЦВК. Пане Таран, навіщо це президенту Володимиру Зеленському зараз?

Зеленський хоче встановити контроль над ЦВК



Віктор Таран: Президент Зеленський хоче встановити контроль над ЦВК. Перша причина – вони готуються до місцевих виборів і обговорюють варіант 8 грудня, щоб провести вибори якщо не по всій Україні, то, принаймні, у ключових містах – Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків. Згідно ст. 22 закону про місцеве самоврядування, саме ЦВК формує ТВК.

ТВК ухвалюють одне важливе рішення – зареєструвати кандидата чи не зареєструвати. Станом на сьогодні дуже важко знайти кандидата Зеленському, хто може перебити Філатова, який має прекрасні рейтинги у Дніпрі. Те ж саме стосується Садового чи Кличка. У цій ситуації можна робити простіше – не зареєструвати кандидата. Таким чином шляхом недопущення кандидатів можна виграти вибори у містах-мільйонниках. Коли схема буде апробована, пройтися по всій Україні.

Друга причина. З 1 січня вступає в дію закон про позбавлення недоторканності, а також вони хочуть ввести позбавлення депутатського мандату. Остаточне рішення ухвалюватиме ЦВК. Якщо комісія, яка існує зараз, буде дуже прискіпливо дивитися законне чи незаконне подання позбавлення мандату, то «ручна» ЦВК прекрасно ухвалить рішення позбавити нардепа мандату чи не позбавити. Так само Зеленський анонсував перевибори парламенту наступного року. І він про це вже неодноразово говорив. Зрозуміло, що це незаконно, неконституційно. Але коли це їх зупиняло?

Команда Зеленського вже не перший раз порушувала Конституцію. І несе персональну відповідальність за це Зеленський



Немає 300 голосів. Розглядається два варіанти. Або підвісити комісію постановою, як Дамоклів меч, і шукати ці голоси, домовлятися в першу чергу з ОПЗЖ. А більш легкий варіант – просто ухвалити закон, яким ухвалити рішення, що для зміни ЦВК треба не 300 голосів, а 254. Те, що це прямо суперечитиме Конституції – команда Зеленського вже не перший раз порушувала Конституцію. І несе персональну відповідальність за це Зеленський. У парламенті вони закон систематично порушують і дуже багато. Учора, наприклад, «кнопкодавили», а перед цим казали, що цього не робитимуть. Вони це пояснюють або «революційною доцільністю», або взагалі роблять вигляд, що такого не було, бо такого бути не може.

– Пані Дяченко, яка ваша оцінка дій президента Володимира Зеленського? Для чого йому сьогодні перезавантаження ЦВК?

Президент і вся його команда сприймає нинішній склад ЦВК, як склад, призначений за часів попередньої політичної команди



Олена Дяченко: Президент і вся його команда сприймає нинішній склад ЦВК, як склад, призначений за часів попередньої політичної команди. Очевидно, досить болісно були сприйняті ті всі спірні моменти упродовж виборчої кампанії президентської і парламентської. Тому президент кваліфікує ці дії, як політично вмотивовані, і робить симетрично і політично вмотивований крок шляхом дострокового припинення повноважень.

Політичний крок у відповідь на політичні кроки



Дійсно йде підготовка до місцевих виборів. І такий відверто ворожий незалежний колегіальний орган, власне, незалежний за законодавством, звичайно, що заважатиме і є неприйнятним для діючої влади. Тим більше у них є 300 голосів, судячи з усього. А закон про ЦВК говорить лише про те, що 7 років становить строк повноважень члена ЦВК, а не всього органу. Фактично це буде абсолютно законне подання і законним способом будуть достроково припинені ці повноваження. Тобто політичний крок у відповідь на політичні кроки.

– Пане Качура, чим керувався профільний комітет, коли пропонував депутатам підтримати подання президента Володимира Зеленського?

Я думаю, що 300 голосів буде



Олександр Качура: Він керувався діючим законодавством, яким надається президенту України можливість подання щодо повного припинення повноважень ЦВК. У поданні все чітко виписано, аргументовано, вказані всі рішення судів, якими ЦВК визнана діяльність протиправною або бездіяльність ЦВК. Наприклад, незаконне скасування реєстрації нардепа, не реєстрації нардепів кандидатами і так далі. Вишенькою на торті – в проекті, який нам був наданий, є рішення по 198 округу. Процес ще не закінчився, суди тривають, але ЦВК ухвалює рішення, що треба зареєструвати одного з кандидатів народним депутатом...

Президент звернув увагу парламенту на порушення основних конституційних прав, у тому числі обирати і бути обраними до органів держвлади. Я думаю, що 300 голосів буде.

– Пане Магера, яка ваша оцінка подання президента і можливого перезавантаження ЦВК?

Андрій Магера: Ідея дострокового припинення складу ЦВК не нова. Вона раніше була застосована, зокрема, у 2007 році, напередодні призначення позачергових парламентських виборів. Але тоді була повна консолідація всіх парламентських фракцій щодо припинення повноважень комісії і формування нового складу. Зараз дещо інша ситуація.

Правові підґрунтя для такого рішення Верховної Ради завжди матимуть сумніви



Ст. 31 закону про ЦВК передбачає внесення мотивованого подання президента до Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень всього складу ЦВК. Таке рішення має бути ухвалене не менше 300 голосами нардепів. Є два нюанси, які ставлять під сумнів конституційність самої процедури. Рішення парламенту, згідно з Конституцією, повинні прийматися не менше, як 226 голосів «за», крім випадків, коли сама Конституція встановлює винятки. То є ст. 91 Конституції. Натомість закон про ЦВК встановив виняток, чого Конституція йому не дозволяла.

І другий нюанс. За ст. 85 Конституції України, Верховна Рада за поданням президента призначає на посади і звільняє з посад членів ЦВК. Мова про те, що кадрові питання вирішуються відносно посадової особи державного органу. Строк повноважень такої посадової особи є самостійним і обраховується для кожного члена ЦВК незалежно від складу комісії. Натомість закон передбачає можливість дострокового припинення повноважень всього складу ЦВК. Тому правові підґрунтя для такого рішення Верховної Ради завжди матимуть сумніви.

Ми близькі до того, коли може бути запущений всеукраїнський референдум



Лунають різні думки про те, для чого це робиться саме зараз. Президентських виборів найближчим часом не буде. Парламентських теж, принаймні впродовж найближчого року. На місцевих виборах роль ЦВК є великою мірою досить номінальною. Вона формує ТВК, але вона не реєструє кандидатів. Які є ще повноваження у ЦВК, за законом?

ЦВК організовує всеукраїнський референдум! Можливо, я помиляюся, але ми близькі до того, коли може бути запущений всеукраїнський референдум або щодо ухвалення нової Конституції на референдумі, або щодо затвердження Мінських угод, які досі в нас у невизначеному статусі перебувають.