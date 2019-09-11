«Рада працює, як конвеєр». Що це дасть Зеленському і Україні

Гості програми «Ваша Свобода»: Дмитро Литвин, журналіст, блогер; Микола Величкович, народний депутат України («Європейська солідарність»); Василь Мокан, народний депутат України («Слуга народу»)

Закон про імпічмент президента, закон про скасування депутатської недоторканності, перший крок до зменшення кількості народних депутатів – це лише кілька рішень нової Верховної Ради, які вона встигла ухвалити за менш ніж два тижні своєї роботи. У парламенті президент має свою міцну «монобільшість». І це викликає певну критику з боку опозиції. Іноді доволі гостру, як це було напередодні у стінах Верховної Ради.

Олександр Лащенко: Пане Величкович, ви підтримали Ірину Геращенко… Слова колишнього віце-спікера Верховної Ради про «зелених чоловічків», «югенд» поділяєте щодо «Слуг народу»?

Це намагання взяти повністю під контроль всю державу однією політичною силою

Микола Величкович: Я підтримав нашу колегу Ірину Геращенко, яка висловлювала свою позицію. У момент, коли відбувається тиск на нашу колегу, звичайно, що ми вийшли фракцією підтримати її. Там не було сказано жодної назви фракції, ні жодного депутата. І чомусь забувають сказати, що зранку всупереч регламентові «монобільшість» намагалася продавити рішення, яке мало бути відправлене на друге читання. Йдеться про законопроект про імпічмент президента.

Навіть коли вчора ввечері ухвалювали зміни до закону про регламент, то початок розгляду змін до регламенту було здійснено з порушенням чинного регламенту. Це якийсь оксюморон! Те, що зараз відбувається, – це намагання взяти повністю під контроль всю державу однією політичною силою. Немає можливості донести іншу позицію. У нас є більшість – ми що хочемо, те й робимо! Наші депутати будуть в різних міжнародних організаціях представляти парламент і мусить бути одна позиція як держави України.

– Пане Литвин, ці майже два тижні роботи нової Верховної Ради – критики Зеленського навіть порівнюють Раду з Держдумою Росії. Дехто навіть вживає «скажений принтер». Яка ваша думка?

Верховна Рада працює, як конвеєр

Дмитро Литвин: ​У нас політично абсолютно нова ситуація, якої не було ще ніколи в історії нашої держави. У нас Верховна Рада працює, як конвеєр. Це факт. Завдання зараз стоїть перед Верховною Радою – це прощання через знущання зі старою політикою. Офіс президента, президент, мені здається, поставили перед своїми технологами, перед людьми, які зараз керують Верховною Радою, що потрібно технологічно показати, що ота епоха закінчилася, яка була 28 років. Почалося щось нове.

Не знаю, як відчувають себе депутати, які думали, що йдуть до Верховної Ради і будуть там парламентарями, від яких багато що залежить, а насправді не так вже й багато залежить, тому що порядок денний визначений, як голосувати, скільки працювати – все це визначено. Ти сидиш, маєш голосувати, можеш щось сказати, можеш на комітеті щось намагатися змінити, але шанси невеликі. Ми зараз у моменті «політичного шторму», коли незрозуміло, куди все це випливе. Ці перші тижні насправді ні про що не говорять. Це такий старт. Нова влада намагається показати щось нове. Ну, все летить шкереберть.

Ми побачимо, якою буде ця Верховна Рада, за кілька тижнів. Трошки темпи будуть меншими, більше буде уваги процедурі, будуть зміни до закону про регламент. Все це зробить ще більш беззмістовним існування фракцій меншості у Верховній Раді. Зараз є претензії до «Слуги народу» виключно процедурні, а за змістом також є, але не настільки емоційні, помітні і важливі.

Сам зміст переговорів з Росією є в тому, щоб виконати мінські домовленості

Вся ця ситуація створила дуже велику проблему для президента Зеленського, яка буде усвідомлена за кілька місяців. У нас є процеси, які йдуть паралельно один до одного – процеси у Верховній Раді, за якими всі споглядають, переговори з Росією, за якими споглядають менше. Сам зміст переговорів з Росією є в тому, щоб виконати мінські домовленості, які передбачають певну законодавчу фіксацію. Той самий «особливий статус Донбасу». Навіть якщо обійдемо питання внесення змін до Конституції, це все одно амністія. У влади завжди був дуже добрий аргумент: Верховна Рада це не підтримає. А коли показуєте, що Верховна Рада підтримує все, що завгодно, вже не скажете про це. У «Мінську» написано, що передача кордону починається на наступний день після місцевих виборів, а закінчується після політичного врегулювання. Тобто Росія контролюватиме, згідно з цими домовленостями, кордон, доки ми не зафіксуємо всі політичні поступки! Це дуже велика проблема.

І ми бачимо тенденцію на зниження ціни депутатського статусу. Раніше людина авторитетна думає, що їй треба піти до Верховної Ради – є недоторканність, є вага, є доступ до клубу людей, які вирішують всі питання у Верховній Раді. А зараз все це знецінюється – скасовують недоторканність, хочуть скоротити кількість депутатів, ввести відповідальність за неперсональне голосування і обов’язкову присутність на засіданнях. Побачимо цю Верховну Раду як перехідний етап, коли вона ламає усе, до чого ми звикли. Коли буде наступна Верховна Рада, отам будуть якісь нові тенденції. Зараз у нас будуть тільки неприємні новини.

– Пане Мокан, скоро вже два тижні, як ви є народним депутатом. Як працюється?

Суттєво покращилася дисципліна

Василь Мокан: Працюємо дуже продуктивно. Якщо потрібно, то понаднормово. Я вважаю, що Верховна Рада, з точки зору продуктивності, показує результат. Але основний показник – це буде якість тих рішень, які будемо ухвалювати в першу чергу. І саме за цим критерієм треба буде визначати ефективність роботи парламенту. А стосовно якості роботи Верховної Ради я скажу, що суттєво покращилася дисципліна. На жаль, вчора було зафіксовано з боку позафракційного депутата факт «кнопкодавства». Ми будемо дуже рішучо реагувати на такі речі.

Не виносимо у зал засідань ті законопроекти, які нашу фракцію роз’єднують

Де є консолідоване рішення парламенту, там ставляться на голосування законопроекти в цілому. Що стосується порушень, то дуже часто або їх немає і питання політизується, або є якась незначна казуїстика, де принципово це не впливає на ухвалення рішень. Процедура – це дуже важливий момент, і варто її притримуватися, але ми розуміємо недосконалість навіть чинного регламенту і готуємо певні зміни.

У нас також численні випадки, коли депутат утримувався від голосування, наприклад. І абсолютно нормально до цього ставляться. Є випадки, коли депутати мають окрему думку на те чи інше рішення, але ми не виносимо у зал засідань ті законопроекти, які нашу фракцію роз’єднують. Всі дискусії у нас проходять на засіданнях фракції перед голосуванням.